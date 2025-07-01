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В Министерстве развития общин и территорий подняли черно-белый флаг — зачем

17:15, 1 июля 2025
Флаг Надежды взвился над зданием Министерства.
В Министерстве развития общин и территорий подняли черно-белый флаг — зачем
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На здании Министерства развития общин и территорий Украины подняли бело-черный Флаг Надежды — символ борьбы за возвращение всех украинцев, находящихся в плену или считающихся пропавшими без вести.

Об этом сообщил Вице-премьер-министр по восстановлению Украины — Министр развития громад и территорий Украины Алексей Кулеба.

  • Белый цвет на флаге олицетворяет надежду на освобождение, новую жизнь после неволи.
    • Черный — это боль и страдания, сопровождающие пребывание в плену.

«Сочетание этих двух цветов — это постоянное напоминание о цене свободы украинских Защитников, Защитниц и незаконно удерживаемых гражданских лиц», — указали в Министерстве развития общин и территорий.

Флаг будет развеваться на министерстве до тех пор, пока каждый украинец не вернется домой.

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Украина война плен Алексей Кулеба

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