Царская подпись в системе «Шлях» – во Львовской ОВА признали возможные сбои

Во Львовской ОВА прокомментировали скандал с документами в 2022 году, подписанными именем российского императора.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Львовская областная военная администрация (ОВА) отреагировала на расследование журналистов, которое выявило, что в 2022 году ОВА согласовывала выезд мужчин за границу по письмам, подписанным именем российского императора Александра III.

В ЛОВА объяснили, что в первые месяцы полномасштабного вторжения России система «Шлях» использовалась для срочного обеспечения потребностей фронта. Однако в то время не хватало программного обеспечения для глубокой проверки каждого обращения. В администрации отметили, что действовали в рамках действующего законодательства и технических возможностей, но признали возможность отдельных нарушений из-за чрезвычайной ситуации.

«Выбирая между полной остановкой выездов (и срывом волонтерской помощи фронту) и риском единичных нарушений, мы выбрали второе - чтобы армия не осталась без поддержки», - говорится в заявлении ЛОВА.

Решение о внесении лиц в систему «Шлях» принимали коллегиально с участием представителей Государственной пограничной службы, Службы безопасности Украины и Национальной полиции. ЛОВА подчеркнула, что не имеет полномочий контролировать перемещение граждан через границу.

Администрация заверила, что сотрудничает с правоохранителями для привлечения нарушителей к ответственности, и выразила благодарность журналистам за выявление возможных злоупотреблений.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.