Царський підпис в системі «Шлях» – у Львівській ОВА визнали можливі збої

У Львівській ОВА прокоментували скандал із документами у 2022 році, підписаними іменем російського імператора.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Львівська обласна військова адміністрація (ОВА) відреагувала на розслідування журналістів, яке виявило, що у 2022 році ОВА погоджувала виїзд чоловіків за кордон за листами, підписаними іменем російського імператора Олександра III.

У ЛОВА пояснили, що в перші місяці повномасштабного вторгнення Росії система «Шлях» використовувалася для термінового забезпечення потреб фронту. Проте на той час бракувало програмного забезпечення для глибокої перевірки кожного звернення. В адміністрації зазначили, що діяли в межах чинного законодавства та технічних можливостей, але визнали можливість окремих порушень через надзвичайну ситуацію.

«Обираючи між повною зупинкою виїздів (і зривом волонтерської допомоги фронту) та ризиком поодиноких порушень, ми обрали друге — щоб армія не залишилася без підтримки», – йдеться в заяві ЛОВА.

Рішення про внесення осіб до системи «Шлях» ухвалювали колегіально за участю представників Державної прикордонної служби, Служби безпеки України та Національної поліції. ЛОВА підкреслила, що не має повноважень контролювати переміщення громадян через кордон.

Адміністрація запевнила, що співпрацює з правоохоронцями для притягнення порушників до відповідальності, та висловила вдячність журналістам за виявлення можливих зловживань.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.