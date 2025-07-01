Практика судів
  1. В Україні

Царський підпис в системі «Шлях» – у Львівській ОВА визнали можливі збої

16:53, 1 липня 2025
У Львівській ОВА прокоментували скандал із документами у 2022 році, підписаними іменем російського імператора.
Царський підпис в системі «Шлях» – у Львівській ОВА визнали можливі збої
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Львівська обласна військова адміністрація (ОВА) відреагувала на розслідування журналістів, яке виявило, що у 2022 році ОВА погоджувала виїзд чоловіків за кордон за листами, підписаними іменем російського імператора Олександра III.

У ЛОВА пояснили, що в перші місяці повномасштабного вторгнення Росії система «Шлях» використовувалася для термінового забезпечення потреб фронту. Проте на той час бракувало програмного забезпечення для глибокої перевірки кожного звернення. В адміністрації зазначили, що діяли в межах чинного законодавства та технічних можливостей, але визнали можливість окремих порушень через надзвичайну ситуацію.

«Обираючи між повною зупинкою виїздів (і зривом волонтерської допомоги фронту) та ризиком поодиноких порушень, ми обрали друге — щоб армія не залишилася без підтримки», – йдеться в заяві ЛОВА.

Рішення про внесення осіб до системи «Шлях» ухвалювали колегіально за участю представників Державної прикордонної служби, Служби безпеки України та Національної поліції. ЛОВА підкреслила, що не має повноважень контролювати переміщення громадян через кордон.

Адміністрація запевнила, що співпрацює з правоохоронцями для притягнення порушників до відповідальності, та висловила вдячність журналістам за виявлення можливих зловживань.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Львів кордон

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Призначено нового заступника голови Служби судової охорони

Заступником голови Служби судової охорони Вища рада правосуддя призначила Віктора Мороза.

МВФ вимагає від України швидко ухвалити закон, який передбачає до 23% податків з продажу громадянами товарів через онлайн-платформи

МВФ вказав, що Україна повинна швидко прийняти законопроект, який передбачає оподаткування і розкриття банківської таємниці щодо руху і залишку коштів на рахунках продавців, які надають послуги чи продають товари через онлайн-платформи OLX, Prom, Kabanchik та інші.

Кабмін планує реформу системи спрощеного оподаткування – Меморандум з МВФ

Українська влада у Меморандумі з МВФ вказала, що планує провести комплексну реформу системи спрощеного оподаткування з метою обмеження сфери застосування та можливостей для зловживань.

Співбесіди з кандидатами на посаду члена ВККС відбудуться 15 липня

Претенденти на єдину вакантну посаду члена ВККС – суддя у відставці Ігор Кушнір та суддя Оксана Вознюк.

Парадокси співбесід – як ВККС проводить співбесіди з кандидатами в апеляційні суди

Співбесіди з кандидатами в апеляційні суди іноді нагадують «рулетку», під час якої кандидати намагаються сподобатися ВККС, а деякі рішення Комісії зрозуміти поки що складно.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Аліна Павловська
    Аліна Павловська
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області
  • Валентин Шроль
    Валентин Шроль
    суддя Київського апеляційного суду
  • Олег Гончарук
    Олег Гончарук
    суддя Господарського суду Чернівецької області
  • Катерина Васильєва
    Катерина Васильєва
    суддя Святошинського районного суду міста Києва
  • Андрій Бутенко
    Андрій Бутенко
    суддя Одеського окружного адміністративного суду