Кабмин планирует реформу системы упрощенного налогообложения – Меморандум с МВФ

Украинские власти в Меморандуме с МВФ указали, что планируют провести комплексную реформу системы упрощенного налогообложения с целью ограничения сферы применения и возможностей для злоупотреблений.

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Украинские власти в обновленном Меморандуме с МВФ зафиксировали ряд дальнейших действий для усиления сбора налогов и вывода бизнеса из тени.

Как отмечает МВФ, эффективное внедрение Национальной стратегии доходов (НСД) является чрезвычайно важным для улучшения сбора налогов. Также МВФ указывает, что законопроект «относительно требований к отчетности операторов цифровых платформ должен быть быстро принят, чтобы вывести значительный и растущий сектор экономики из тени». Напомним, речь идет о законопроекте 13232, согласно которому Государственная налоговая служба сможет получать по запросу данные о движении и остатке средств на банковских счетах подотчетных продавцов онлайн-платформ. То есть, налоговой будет раскрываться банковская тайна в отношении счетов граждан, которые через эти платформы находят клиентов для оказания сервисных услуг, продают товары, предлагают в аренду жилье и так далее.

МВФ призывает украинские власти приложить дополнительные усилия для выравнивания условий между обычными налогоплательщиками, «упрощенцами» и необлагаемой налогом теневой экономикой.

«Например, более строгие усилия по сбору НДС с розничных предприятий обеспечили бы налогообложение товаров, произведенных в теневой экономике и контрабандного импорта, в точке продажи», — говорится в документе.

Итак, в разделе «Мобилизация доходов» украинское правительство указывает, что краткосрочные меры налоговой политики сосредоточены на увеличении поступлений от акцизов и оптимизации налоговых привилегий.

«Согласно НСД, мы также планируем лучше и рациональнее определять налоговые льготы, минимизировать потери доходов и избежать компромиссов относительно справедливости и экономической эффективности.

До конца сентября 2025 года мы определим эталонную налоговую систему для каждого основного налога (налог на прибыль предприятий, НДС, налог на доходы физических лиц и акцизный налог). Мы проведем всестороннюю инвентаризацию налоговых расходов, связанных с этими основными налогами», — отмечает правительство в Меморандуме.

Далее правительство указывает, что в течение следующих нескольких лет будут осуществлены важные реформы налоговой политики. Помимо оптимизации налоговых льгот, Украина усилит мобилизацию доходов, в частности, путем определения принципов налогообложения виртуальных активов.

«В будущем мы рассмотрим реформы, чтобы сделать налоговую систему более справедливой (например, через более прогрессивный налог на доходы физических лиц).

Также мы планируем провести комплексную реформу системы упрощенного налогообложения (УНС) с целью ограничения сферы применения и возможностей для злоупотреблений.

Реформа системы УНС будет направлена на минимизацию возможностей для среднего и крупного бизнеса легально уклоняться от уплаты налогов или скрывать от налогообложения объемы продажи товаров и услуг, включая незаконно импортированные или произведенные товары; она также будет иметь целью сделать экономически невозможным использование системы УНС для перевода правовой основы трудовых отношений на гражданское право (то есть, нанимать работников как ФЛП – прим. ред.)», — указывает правительство.

Речь идет о мерах, которые:

ограничат возможность для субъектов хозяйствования возвращаться к использованию УНС после их перехода на общую систему налогообложения;

после их перехода на общую систему налогообложения; пересмотрят подходы к определению и индексации порогов для УНС;

сузят критерии соответствия УНС, исключив определенные виды деятельности.

Однако украинское правительство также отмечает, что такие реформы налога на доходы физических лиц и УНС требуют административных реформ, в частности, вопроса возможного расширения оснований для внесудебного доступа налоговых органов к информации о суммах средств, полученных на банковские счета налогоплательщиков.

Кроме того, Украина указала на законодательные изменения для введения требований к отчетности для операторов цифровых платформ и международного обмена данными, что позволит ГНС получать данные от операторов цифровых платформ и международных органов о доходах физических лиц, которые получают доходы без регистрации частного предпринимательства или использования системы УНС.

«Это станет эффективным инструментом для контроля своевременности, точности и полноты декларирования таких доходов, и будет способствовать значительному расширению налоговой базы за счет включения физических лиц, чей доход в настоящее время не облагается налогом.

Эта мера будет способствовать мобилизации доходов и гармонизации украинского налогового законодательства с законодательством ЕС и стандартами ОЭСР, и станет первым шагом к реформированию системы УНС путем внедрения новых цифровых инструментов контроля ГНС», — указывает правительство.

«Мы подали соответствующие законодательные изменения в Парламент 30 апреля 2025 года (структурный маяк, конец апреля 2025 года, выполнен). Мы стремимся к быстрому принятию до конца 2025 года. Для дальнейшего стимулирования налоговой дисциплины законопроект предусматривает 5-процентный налог с оборота на доход, полученный через цифровые платформы. Закон не будет вводить новых исключений из НДС.

Как запланировано в НСД, в 2025 году мы подадим законодательные изменения в Кабинет Министров Украины для внедрения правил борьбы с практиками уклонения от уплаты налогов, которые учитывают требования Директивы ЕС по противодействию уклонению от уплаты налогов и лучшие международные практики предотвращения уклонения от уплаты налогов и обеспечивают эффективную защиту налоговой базы от размывания и вывода прибыли», — указывает правительство.

Также правительство отметило, что готово принять дополнительные фискальные меры в случае реализации негативного сценария.

«В частности, мы будем руководствоваться Национальной стратегией доходов (НСД), которая является краеугольным камнем наших усилий по усилению мобилизации доходов. Параллельно мы также определим дополнительное внутреннее финансирование, если это необходимо, чтобы обеспечить быстрое закрытие финансовых разрывов без ущерба для экономической и финансовой стабильности или устойчивости долга. Мы также готовы использовать наши валютные резервы, корректировать нашу монетарную политику и перекалибровывать валютные ограничения для поддержания макрофинансовой стабильности по мере необходимости. Это очень сложные действия по балансированию, и мы приветствуем тот факт, что наши партнеры готовы предоставить дополнительные финансовые ресурсы, достаточные для закрытия финансовых разрывов и сохранения устойчивости долга при неблагоприятном сценарии; мы решительно настроены выполнить свою часть работы, чтобы обеспечить справедливое распределение бремени корректировки», — отметило правительство в Меморандуме.

Кроме того, в Меморандуме говорится о том, что Украина завершает разработку ИТ-рамки для программы электронного аудита (e-audit), которая будет автоматически проверять согласованность налоговых деклараций с другими данными. Полную работоспособность программы e-audit планируется обеспечить до конца 2025 года.

Также в правительстве работают над повышением эффективности обмена информацией с иностранными компетентными органами; ИТ-решениями для более эффективного взыскания непогашенных налоговых задолженностей, которые подлежат взысканию и являются бесспорными (или по которым исчерпан процесс обжалования). Запуск планируется до конца 2025 года.

Дополнительно отмечено, что в середине мая была создана рабочая группа для разработки оперативного плана консолидации ИТ-систем Министерства финансов, Государственной налоговой службы (ГНС) и Государственной таможенной службы (ГТС) — это масштабная реформа, направленная на модернизацию администрирования доходов.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», правительство уже подало в Верховную Раду законопроект 13233 о реестре счетов и индивидуальных банковских сейфов граждан. Реестр будет вести Государственная налоговая служба.

Также Кабмин зарегистрировал в Верховной Раде законопроект 13232, согласно которому продавцам вещей на онлайн-платформах в определенных случаях придется платить до 23% налогов с полученных средств.

Также Государственная налоговая служба сможет по запросу получать данные о движении и остатке средств на банковских счетах подотчетных продавцов онлайн-платформ. То есть налоговая получит доступ к банковской тайне относительно счетов граждан, которые находят через эти платформы клиентов для предоставления сервисных услуг, продажи товаров, предложения жилья в аренду и т.д.

Кроме того, в Бюджетной декларации на 2026-2028 годы Кабмин предусмотрел расширение оснований для внесудебного доступа налоговых органов к информации об объемах средств, поступающих на банковские счета налогоплательщиков.

Автор: Наталя Мамченко

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