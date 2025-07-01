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Уряд хоче у 2026 році збільшити мінімальну пенсію на 203 гривні

17:29, 1 липня 2025
Згідно з проектом Бюджетної декларації на 2026–2028 роки, мінімальну пенсію за віком хочуть збільшити на 203 грн — до 2564 грн вже з 2026 року.
Уряд хоче у 2026 році збільшити мінімальну пенсію на 203 гривні
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У проєкті Бюджетної декларації на 2026-2028 роки передбачено підвищення прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб (мінімальної пенсії за віком) з 2 361 грн до 2 564 грн.

Кабінет Міністрів України затвердив проєкт Бюджетної декларації на 2026–2028 роки, в якому, зокрема, закладено поступове зростання прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність (тобто мінімальної пенсії за віком).

У 2025 році ця сума становить 2 361 грн (відповідно до закону про Держбюджет).

Згідно з новим документом, її планують підвищити до:

  • 2 564 грн у 2026 році
  • 2 715 грн у 2027 році
  • 2 859 грн у 2028 році

Про це йдеться в постанові КМУ №774 від 27 червня 2025 року, яку оприлюднено на Урядовому порталі.

Також документ передбачає щорічну індексацію пенсій з 1 березня, а також підготовку до запровадження другого рівня пенсійної реформи.

Окрім цього, уряд пропонує підвищити мінімальну заробітну плату:

  • З 1 січня 2026 року — до 8 688 грн (нині 8 000 грн)
  • У 2027 році — до 9 374 грн
  • У 2028 році — до 10 059 грн

Нагадаємо, що Пенсійний фонд України затвердив оновлений показник середньої заробітної плати (доходу) за травень 2025 року, з якої сплачено страхові внески та яка враховується при обчисленні пенсії. Тепер цей показник становить 20 355 гривень 40 копійок.

Для порівняння, у січні ця сума була 18 660 грн

За даними Пенсійного фонду, з початку цього року показники середньої заробітної плати, з якої сплачено страхові внески та яка враховується для обчислення пенсії у 2025 році були наступні:

  • січень — 18 660 гривень 32 копійки
  • лютий — 18 589 гривень 38 копійок
  • березень — 19 430 гривень 52 копійки
  • квітень — 19 856 гривень 19 копійок
  • травень — 20 355 гривень 40 копійок

Водночас у Верховній Раді виступають за перегляд підходів до нарахування та індексації пенсій.

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