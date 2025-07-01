Уряд хоче у 2026 році збільшити мінімальну пенсію на 203 гривні

У проєкті Бюджетної декларації на 2026-2028 роки передбачено підвищення прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб (мінімальної пенсії за віком) з 2 361 грн до 2 564 грн.
Кабінет Міністрів України затвердив проєкт Бюджетної декларації на 2026–2028 роки, в якому, зокрема, закладено поступове зростання прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність (тобто мінімальної пенсії за віком).
У 2025 році ця сума становить 2 361 грн (відповідно до закону про Держбюджет).
Згідно з новим документом, її планують підвищити до:
Про це йдеться в постанові КМУ №774 від 27 червня 2025 року, яку оприлюднено на Урядовому порталі.
Також документ передбачає щорічну індексацію пенсій з 1 березня, а також підготовку до запровадження другого рівня пенсійної реформи.
Окрім цього, уряд пропонує підвищити мінімальну заробітну плату:
Нагадаємо, що Пенсійний фонд України затвердив оновлений показник середньої заробітної плати (доходу) за травень 2025 року, з якої сплачено страхові внески та яка враховується при обчисленні пенсії. Тепер цей показник становить 20 355 гривень 40 копійок.
Для порівняння, у січні ця сума була 18 660 грн.
За даними Пенсійного фонду, з початку цього року показники середньої заробітної плати, з якої сплачено страхові внески та яка враховується для обчислення пенсії у 2025 році були наступні:
Водночас у Верховній Раді виступають за перегляд підходів до нарахування та індексації пенсій.
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