У «Дії» з’явиться функція скарг на держслужбовців — Федоров анонсував нову послугу

У застосунку прийматимуть звернення, визначатимуть відповідальне міністерство та автоматично передаватимуть скаргу відповідному керівнику.

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Незабаром у застосунку «Дія» українці зможуть поскаржитися на недобросовісних державних службовців. Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

За його словами, нова функція дозволить залишати скарги як у текстовому, так і в голосовому форматі. Повідомлення напряму надходитимуть до міністра, відповідального за роботу конкретного відомства чи установи.

Про те, що у мобільному застосунку незабаром з’явиться помічник на основі штучного інтелекту, який вислуховуватиме скарги на роботу державних установ, Федоров повідомляв ще раніше.

«У Дії буде ШІ-помічник, до якого українці звертатимуться, якщо виникнуть проблеми під час взаємодії з державою», — казав він.

Водночас, як вказали у Мінцифри, для партнерів, які хочуть інтегрувати сервіси Дії, уже працює ШІ-чатбот «Наталка».

З помічником можна буде спілкуватися голосом. Він вислухає скаргу та визначить, яке міністерство відповідає за звернення, і перенаправлятиме скаргу туди.

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