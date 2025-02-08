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Штучному інтелекту у Дії можна буде поскаржитися на державних службовців

18:52, 8 лютого 2025
З помічником можна буде спілкуватися голосом.
Штучному інтелекту у Дії можна буде поскаржитися на державних службовців
Джерело фото: rawpixel.com / Busbus
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У мобільному застосунку Дія незабаром з’явиться помічник на основі штучного інтелекту, який вислуховуватиме скарги на роботу державних установ. Таку функцію анонсував віцепрем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій Михайло Федоров.

«У Дії буде ШІ-помічник, до якого українці звертатимуться, якщо виникнуть проблеми під час взаємодії з державою», — повідомив Михайло Федоров.

Водночас, як вказали у Мінцифри, для партнерів, які хочуть інтегрувати сервіси Дії, уже працює ШІ-чатбот «Наталка».

З помічником можна буде спілкуватися голосом. Він вислухає скаргу та визначить, яке міністерство відповідає за звернення, і перенаправлятиме скаргу туди, повідомляє Інтерфакс-Україна.

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держслужбовці Дія штучний інтелект

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