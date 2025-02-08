Искусственному интеллекту в Дії можно будет пожаловаться на государственных служащих

С помощником можно будет общаться голосом.

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В мобильном приложении Дія в скором времени появится помощник на основе искусственного интеллекта, который будет выслушивать жалобы на работу государственных учреждений. Такую функцию анонсировал вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий Михаил Федоров.

«В Дії будет ИИ-помощник, к которому украинцы будут обращаться, если возникнут проблемы при взаимодействии с государством», — сообщил Михаил Федоров.

В то же время, как указали в Минцифры, для партнеров, желающих интегрировать сервисы Дії, уже работает ИИ-чатбот «Наталка».

С помощником можно будет общаться голосом. Он выслушает жалобу и определит, какое министерство отвечает за обращение, и будет перенаправлять жалобу туда, сообщает Интерфакс-Украина.

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