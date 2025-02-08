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Википедию обвинили в умышленном отнесении в черный список медиа консервативных СМИ

15:05, 8 февраля 2025
New York Post и Breitbart попали в «черный список».
Википедию обвинили в умышленном отнесении в черный список медиа консервативных СМИ
Фото: MediaSapiens
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Wikipedia оказалась в центре споров из-за внесения консервативных американских СМИ в черный список. Как сообщает The Times, ряд аналитиков заявили, что издания New York Post, Breitbart News и Newsmax якобы не соответствуют критериям надежности платформы.

В то же время 84% СМИ, которые относят к либеральным, включая The Guardian и NPR, имеют статус доверенных источников.

Соучредитель Wikipedia Джимми Уэйлс опроверг обвинения, подчеркнув, что платформа остается открытой для участия всех пользователей.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», ликвидация USAID может остановить выплаты правительственным органам и общественным организациям, которые занимались трансформацией коммуникаций, медиа и добропорядочностью должностных лиц на 835 млн долларов. В Украине функционировало немало программ USAID, которые были связаны с медиа, исследованием общественного мнения и политических процессов. Также немало выплат шло на повышение добропорядочности чиновников (программа на 90 млн долларов), «повышение доверия», «поддержку усилий» и тому подобное.

Кроме того, проверками постов в Facebook на предмет недостоверности контента занимается организация, которая получает средства от Агентства США по международному развитию USAID. Основатель Meta Марк Цукерберг пообещал, что ликвидирует систему, при которой общественные организации, которые должны были заниматься «фактчекингом», со временем начали работать непрозрачно, предвзято.

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США СМИ

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