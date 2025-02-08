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Как голосовать в финале Нацотбора Евровидения за своего фаворита – объяснение

18:16, 8 февраля 2025
В этом году зрительское голосование состоится в мобильном приложении Дія и посредством СМС, сообщили организаторы.
Как голосовать в финале Нацотбора Евровидения за своего фаворита – объяснение
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8 февраля в Киеве изберут представителя Украины на Евровидение-2025, голосование будет проходить с помощью СМС и приложения Дія.

Как и в предыдущие годы, победителя Нацотбора и представителя Украины на Евровидении-2025 определят по результатам голосования жюри (50%) и зрителей (50%).

В этом году зрительское голосование состоится в мобильном приложении Дія и посредством СМС, сообщили организаторы.

Принять участие в онлайн-опросе в приложении Дія смогут все желающие от 14 лет. Для этого нужно зайти в приложение Дія, в разделе «Сервисы» выбрать «Опрос» и отдать свой голос за одного из 10 финалистов.

Относительно СМС-голосования, абоненты мобильных операторов должны отправить сообщение на короткий номер 7576 с кодом от 1 до 10, который соответствует порядковому номеру участника. С одного телефонного номера будет засчитано не более одного SMS-сообщения за одного участника финала.

О начале и окончании голосования в эфире зрителей сообщат ведущие шоу.

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Дия Евровидение

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