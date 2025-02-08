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Нацотбор Евровидения-2025 уже 8 февраля – что известно

17:53, 8 февраля 2025
Будет ли эфир сопровождаться переводом на жестовой язык.
Нацотбор Евровидения-2025 уже 8 февраля – что известно
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Финал национального отбора международного песенного конкурса Евровидения-2025 состоится уже сегодня – 8 февраля. По традиции, он будет сопровождаться переводом на жестовой язык, сообщили в Общественном вещании.

«Традиционно, финал национального отбора на "Евровидение-2025" будет сопровождаться переводом на жестовой язык. Для обеспечения инклюзивности дублирование на жестовом языке будет доступно на всех украиноязычных видеотрансляциях», - указали там.

Переводчицей разговорных студий станет Татьяна Журкова, за адаптацию песен будут отвечать Лада Соколюк и Анфиса.

Вечер Евровидения стартует 8 февраля в 18:00 с предшоу, в 18:30 - старт трансляции Нацотбора.

Ведущими шоу стали официальный «голос» Песенного конкурса в Украине Тимур Мирошниченко, телеведущая и ведущая Евровидения-2005 в Киеве Мария Ефросинина и стендап-комик Василий Байдак.

По результатам жеребьевки, десять финалистов Нацотбора-2025 будут выступать в следующем порядке:

  1. Влад Шериф – «Wind of change»
  2. Абие – «Дом»
  3. MOLODI – «my sea»
  4. Future Culture – «Waste My Time»
  5. Маша Кондратенко – «No Time to Cry»
  6. KHAYAT – ​​«HONOR»
  7. FIЇNKA — «Культура»
  8. KRYLATA – «STAY TRUE»
  9. Ziferblat – «Bird of Pray»
  10. «ДК Энергетик» – «Соль»

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Украина Евровидение культура

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