Нацвідбір Євробачення-2025 уже 8 лютого – що відомо

Фінал національного відбору міжнародного пісенного конкурсу Євробачення-2025 відбудеться сьогодні – 8 лютого. За традицією, він буде супроводжуватись перекладом жестовою мовою, повідомили у Суспільному мовленні.
«Традиційно, фінал національного відбору на "Євробачення-2025" буде супроводжуватись перекладом жестовою мовою. Для забезпечення інклюзивності дублювання жестовою мовою буде доступним на всіх українськомовних відеотрансляціях», - вказали там.
Перекладачкою розмовних студій стане Тетяна Журкова, за адаптацію пісень відповідатимуть Лада Соколюк та Анфіса.
Вечір Євробачення стартує 8 лютого о 18:00 з передшоу, о 18:30 — старт трансляції Нацвідбору.
Ведучими шоу стали офіційний «голос» Пісенного конкурсу в Україні Тімур Мірошниченко, телеведуча та ведуча Євробачення-2005 в Києві Марія Єфросиніна і стендап-комік Василь Байдак.
За результатами жеребкування, десять фіналістів Нацвідбору-2025 виступатимуть у такому порядку:
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