Нацвідбір Євробачення-2025 уже 8 лютого – що відомо

Чи буде ефір супроводжуватись перекладом жестовою мовою.

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Фінал національного відбору міжнародного пісенного конкурсу Євробачення-2025 відбудеться сьогодні – 8 лютого. За традицією, він буде супроводжуватись перекладом жестовою мовою, повідомили у Суспільному мовленні.

«Традиційно, фінал національного відбору на "Євробачення-2025" буде супроводжуватись перекладом жестовою мовою. Для забезпечення інклюзивності дублювання жестовою мовою буде доступним на всіх українськомовних відеотрансляціях», - вказали там.

Перекладачкою розмовних студій стане Тетяна Журкова, за адаптацію пісень відповідатимуть Лада Соколюк та Анфіса.

Вечір Євробачення стартує 8 лютого о 18:00 з передшоу, о 18:30 — старт трансляції Нацвідбору.

Ведучими шоу стали офіційний «голос» Пісенного конкурсу в Україні Тімур Мірошниченко, телеведуча та ведуча Євробачення-2005 в Києві Марія Єфросиніна і стендап-комік Василь Байдак.

За результатами жеребкування, десять фіналістів Нацвідбору-2025 виступатимуть у такому порядку:

Влад Шериф — «Wind of change» Абіє — «Дім» MOLODI — «my sea» Future Culture — «Waste My Time» Маша Кондратенко — «No Time to Cry» KHAYAT — «HONOR» FIЇNKA — «Культура» KRYLATA — «STAY TRUE» Ziferblat — «Bird of Pray» «ДК Енергетик» — «Сіль»

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