Стала відомо причина смерті чоловіка під час проходження ВЛК на Буковині

Експерти встановили, що у даної особи була ішемічна хвороба серця та гостра серцева недостатність.

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Як писала «Судово-юридична газета», у Чернівецькому обласному територіальному центрі комплектування помер 32-річний місцевий житель, який проходив військово-лікарську комісію.

Тіло чоловіка направили на судово-медичну експертизу, щоб встановити точну причину смерті. Поліція відкрила кримінальне провадження за ст. 115 ККУ (умисне вбивство) з позначкою «природна смерть».

8 лютого у коментарі molbuk.ua керівник державної спеціалізованої установи Чернівецького обласного бюро судовомедичної експертизи МОЗ України Віктор Бачинський повідомив, що причиною смерті чоловіка, який помер на території ТЦК у Чернівцях, стало гостре порушення серцевої динаміки.

За словами Віктора Бачинського, у померлого було ожиріння третього ступеня.

«Під час проведення розтину експерти встановили, що у даної особи була ішемічна хвороба серця та гостра серцева недостатність. Смерть настала внаслідок гострого порушення серцевої динаміки», - повідомив керівник бюро судовомедичної експертизи.

Також він додав, що на померлому не були виявлені тілесні ушкодження.

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