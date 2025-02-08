Стала известна причина смерти мужчины во время прохождения ВЛК на Буковине

Эксперты установили, что у данного лица была ишемическая болезнь сердца и острая сердечная недостаточность.

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Как писала «Судебно-юридическая газета», в Черновицком областном территориальном центре комплектования умер 32-летний местный житель, проходивший военно-врачебную комиссию.

Тело мужчины было направлено на судебно-медицинскую экспертизу, чтобы установить точную причину смерти. Полиция открыла уголовное производство по ст. 115 УКУ (преднамеренное убийство) с пометкой «естественная смерть».

8 февраля в комментарии molbuk.ua руководитель государственного специализированного учреждения Черновицкого областного бюро судебно-медицинской экспертизы Минздрава Украины Виктор Бачинский сообщил, что причиной смерти мужчины, который умер на территории ТЦК в Черновцах, стало острое нарушение сердечной динамики.

По словам Виктора Бачинского, у умершего было ожирение третьей степени.

«При проведении вскрытия эксперты установили, что у данного лица была ишемическая болезнь сердца и острая сердечная недостаточность. Смерть наступила в результате острого нарушения сердечной динамики», - сообщил руководитель бюро судебно-медицинской экспертизы.

Также он добавил, что на умершем не было обнаружено телесных повреждений.

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