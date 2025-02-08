Практика судов
  1. В Украине

Можно ли переоформить льготу на коммунальные услуги, если родственник-льготник в плену

17:17, 8 февраля 2025
Льготу могут получить члены семьи льготника, проживающие по адресу предоставления льгот, при условии их обращения.
Можно ли переоформить льготу на коммунальные услуги, если родственник-льготник в плену
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Пенсионном фонде в Донецкой области объяснили, могут ли родные переоформить льготу на жилищно-коммунальные услуги в случае плена родственника-льготника.

Отмечается, что льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг выплачивают члену семьи льготника, если льготник, информация о котором была внесена в Реестр лиц, имеющих право на льготы, попала в плен государства-агрессора или была признана пропавшим без вести при особых обстоятельствах.

Средства льгот, причитающиеся льготнику, выплачиваются по обращению одного из членов его семьи, фактически проживающего в жилом помещении, по адресу которого предоставляются льготы (постановление Правительства от 13.12.2024 № 1420 «О внесении изменений в некоторые постановления Кабинета Министров Украины ).

Выплата производится на основании поданных документов:

заявления (в произвольной форме);

выписки из Единого государственного реестра ветеранов войны (извлечение оформляется в соответствии с требованиями пункта 15 Положения о Едином государственном реестре ветеранов войны,

утвержденного постановлением Кабинета Министров от 14.08.2019 № 700).

Подать документы можно:

лично – через сервисные центры ПФУ, уполномоченных должностных лиц исполнительного органа сельского, поселкового, городского совета соответствующих территориальных общин, центры предоставления административных услуг;

онлайн – через вебпортал электронных услуг ПФУ;

по почте – на адрес органа Пенсионного фонда.

Перечисление средств производится с месяца, следующего за месяцем обращения члена семьи льготника за выплатой, на его собственный банковский счет.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
В Минцифре сообщили, что имеют много совместных проектов с USAID, но работа над ними не остановится из-за аудита в США

Несмотря на то, что доля USAID была значительной в финансировании проектов Минцифры, и оно финансировало даже развитие Дії, проекты не остановятся.

Галина Третьякова предлагает отдельно установить, что на период приостановления трудового договора работодатель не обязан выплачивать зарплату, гарантийные и компенсационные выплаты

Также будет установлена обязанность сторон трудового договора постоянно, в том числе и при приостановлении действия трудового договора, в срок не более 10 календарных дней – информировать другую сторону об изменении своих контактных данных.

Реформа украинской прокуратуры на паузе — Государственный департамент США заблокировал финансирование

Аттестацию прокуроров и процесс оптимизации органов прокуратуры пока финансировать не будут, как и различные рабочие группы, и помощь экспертов.

Евроинтеграционный комитет Верховной Рады забраковал законопроект о создании Киевского городского окружного административного суда

Комитету Верховной Рады не понравился законопроект, которым предлагается поручить рассмотрение дел об обжаловании конкурсов на руководителей НАБУ, САП, НАПК не Высшему административному суду, судей которого будут отбирать при решающей роли иностранных экспертов, а Киевскому городскому окружному административному суду.

Владимир Зеленский ветировал закон о Реестре военнослужащих и автоматической передаче данных о состоянии здоровья пациентов

Президент Зеленский наложил вето на принятый Верховной Радой закон о широком наборе данных, который будет вноситься в Реестр военнослужащих, включая работников разведки и СБУ, и об автоматической передаче данных о состоянии здоровья в Минобороны.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Марія Демидова
    Марія Демидова
    суддя Господарського суду Чернігівської області
  • Вікторія Хачатрян
    Вікторія Хачатрян
    суддя Східного апеляційного господарського суду
  • Ганна Бондаренко-Легких
    Ганна Бондаренко-Легких
    суддя Господарського суду міста Києва
  • Олександр Баранець
    Олександр Баранець
    суддя Верховного Суду у Касаційному господарському суді
  • Наталія Сподарик
    Наталія Сподарик
    суддя Львівського окружного адміністративного суду