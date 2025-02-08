Можно ли переоформить льготу на коммунальные услуги, если родственник-льготник в плену

В Пенсионном фонде в Донецкой области объяснили, могут ли родные переоформить льготу на жилищно-коммунальные услуги в случае плена родственника-льготника.
Отмечается, что льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг выплачивают члену семьи льготника, если льготник, информация о котором была внесена в Реестр лиц, имеющих право на льготы, попала в плен государства-агрессора или была признана пропавшим без вести при особых обстоятельствах.
Средства льгот, причитающиеся льготнику, выплачиваются по обращению одного из членов его семьи, фактически проживающего в жилом помещении, по адресу которого предоставляются льготы (постановление Правительства от 13.12.2024 № 1420 «О внесении изменений в некоторые постановления Кабинета Министров Украины ).
Выплата производится на основании поданных документов:
заявления (в произвольной форме);
выписки из Единого государственного реестра ветеранов войны (извлечение оформляется в соответствии с требованиями пункта 15 Положения о Едином государственном реестре ветеранов войны,
утвержденного постановлением Кабинета Министров от 14.08.2019 № 700).
Подать документы можно:
лично – через сервисные центры ПФУ, уполномоченных должностных лиц исполнительного органа сельского, поселкового, городского совета соответствующих территориальных общин, центры предоставления административных услуг;
онлайн – через вебпортал электронных услуг ПФУ;
по почте – на адрес органа Пенсионного фонда.
Перечисление средств производится с месяца, следующего за месяцем обращения члена семьи льготника за выплатой, на его собственный банковский счет.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.