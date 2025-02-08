В мессенджере Signal начали приходить сообщения от ГСЧС – в ЦПД при СНБО сделали заявление

Пользователи мессенджера Signal начали получать сообщени с призывами граждан «самостоятельно ликвидировать пожары и чрезвычайные ситуации».

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Украинские пользователи мессенджера Signal начали получать сообщения якобы от ГСЧС Украины о «значительном сокращении штата работников» и призывами граждан «самостоятельно ликвидировать пожары и чрезвычайные ситуации». Однако, это не правда, подчеркивают Центре противодействия дезинформации при СНБО.

Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям не посылала такие сообщения и не делала официальных заявлений о сокращении штата или изменении порядка реагирования, пишут в ЦПД с обращением на заявление МВД Украины.

Кроме того, в МВД добавили, что ГСЧС работает в штатном режиме и продолжает реагировать на все вызовы граждан.

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