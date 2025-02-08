У месенджері Signal почали приходити повідомленні від ДСНС – у ЦПД при РНБО зробили заяву

Користувачі месенджера Signal почали отримувати повідомлення із закликами до громадян «самостійно ліквідовувати пожежі та надзвичайні ситуації».

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Українські користувачі месенджера Signal почали отримувати повідомлення нібито від ДСНС України про «значне скорочення штату працівників» і закликами до громадян «самостійно ліквідовувати пожежі та надзвичайні ситуації». Однак, це не правда, наголошують у Центрі протидії дезінформації при РНБО.

Державна служба України з надзвичайних ситуацій не надсилала таких повідомлень і не робила офіційних заяв про скорочення штату чи зміну порядку реагування, пишуть у ЦПД із посиланням на заяву МВС України.

Крім того, у МВС додали, що ДСНС працює у штатному режимі та продовжує реагувати на всі виклики громадян.

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