Практика судів
  1. В Україні

Київ не має наміру «віддавати» свої копалини, а пропонує взаємовигідне партнерство, — Зеленський

13:58, 8 лютого 2025
Американці допомагали найбільше, і тому американці повинні заробляти найбільше, — наголосив Володимир Зеленський, говорячи про розробку корисних копалин.
Київ не має наміру «віддавати» свої копалини, а пропонує взаємовигідне партнерство, — Зеленський
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Президент Володимир Зеленський заявив, що Київ не збирається "віддавати" свої корисні копалини стратегічним партнерам, зокрема США, а хоче оформити взаємовигідне партнерство для їх спільної розробки.

"Коли ми говоримо про корисні копалини України, ми говоримо про трильйони грошей", - зазначив Президент.

При цьому він додав, що США з-поміж решти партнерів України повинні мати пріоритет у видобутку, оскільки вони надали найбільшу за обсягом військову допомогу.

"Американці допомагали найбільше, і тому американці повинні заробляти найбільше. І вони повинні мати цей пріоритет, і вони будуть його мати. Я також хотів би поговорити про це з президентом Трампом", - додав український лідер.

За словами Зеленського, Україна має найбільші у Європі запаси титану, необхідного для авіаційної та космічної промисловості, а також урану, який використовується для ядерної енергетики та виробництва зброї.

Він додав, що менше 20% мінеральних ресурсів України, зокрема близько половини родовищ рідкоземельних елементів, перебувають під окупацією РФ.

Зеленський показав журнілістам Reuters карту рідкісноземельних ресурсів України. За його словами, це уран, титанові та марганцеві руди, рідкісноземельні елементи, літій, природний газ та десятки інших ресурсів, від яких залежить геополітика.

Як повідомляла «Судово-юридична газета», в межах Плану перемоги, який презентував Володимир Зеленський 16 жовтня 2024 року, Україна пропонувала ЄС і США укласти угоди про інвестиції у видобуток урану, титану і літію.

Президент США Дональд Трамп погодився з пропозицією України. Так, він хоче домовитися про угоду щодо постачання рідкоземельних металів, ключових елементів, що використовуються в електроніці, в обмін на допомогу.

Наступного тижня Трамп планує зустрічі з Зеленським та обговорити безпеку активів, таких як рідкоземельні метали та закінчення війни в Україні.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.  

Володимир Зеленський

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Володимир Зеленський ветував закон про Реєстр військовослужбовців та автоматичну передачу даних про стан здоров’я пацієнтів

Президент Зеленський наклав вето на прийнятий Верховною Радою закон щодо широкого набору даних, який буде вноситися до Реєстру військовослужбовців, включно з працівниками розвідки та СБУ, і про автоматичну передачу даних про стан здоров’я до Міноборони.

Верховний Суд пояснив, що розгляд судом справи, де він є третьою особою, а підставами позову є його дії, без належного з’ясування наявності чи відсутності підстав для відводу, не відповідає принципу неупередженості

Об’єднана палата КЦС ВС наголосила, що у всіх випадках судді зобов’язані діяти таким чином, щоб слугувати прикладом доброчесності для учасників судових проваджень, громадськості, тому несуть повну відповідальність за вирішення питань, пов’язаних з їх приватним інтересом, таким чином, щоб максимально запобігати конфлікту інтересів.

Верховний Суд пояснив, як кваліфікуються дії інспектора патрульної поліції, який заволодів 260 л бензину департаменту через паливну смарткартку АЗС

Дії інспектора патрульної поліції, який шляхом використання врученого йому в законний спосіб офіційного документа заволодів майном департаменту, а саме, використовуючи паливну смарткартку АЗС, заволодів спочатку 10 л бензину вартістю 258 грн і повторно – 250 л бензину на суму 6450 грн, отримали правильну кваліфікацію за частинами 2 і 3 ст. 191 КК – Верховний Суд.

Перебування одного з відповідачів за межами країни не свідчить про неможливість розгляду пред’явлених до нього вимог – Верховний Суд

Суди не врахували, що перебування одного з відповідачів за межами країни не свідчить про неможливість розгляду пред’явлених до нього вимог, не врахували, що визначення відповідачів, предмета та підстав спору є правом позивача, натомість встановлення належності відповідачів та обґрунтованості позову – обов’язком суду.

Жінка шляхом забезпечення позову у виді арешту авто намагалася запобігти стягненню боргу з чоловіка – що вирішив Верховний Суд

Як вказав Верховний Суд, фактично позивачка в цій справі вжиттям заходів забезпечення позову мала намір створити перешкоди у процедурі примусового виконання судового рішення щодо стягнення з чоловіка на користь банку заборгованості за кредитним договором.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Марія Демидова
    Марія Демидова
    суддя Господарського суду Чернігівської області
  • Вікторія Хачатрян
    Вікторія Хачатрян
    суддя Східного апеляційного господарського суду
  • Ганна Бондаренко-Легких
    Ганна Бондаренко-Легких
    суддя Господарського суду міста Києва
  • Олександр Баранець
    Олександр Баранець
    суддя Верховного Суду у Касаційному господарському суді
  • Наталія Сподарик
    Наталія Сподарик
    суддя Львівського окружного адміністративного суду