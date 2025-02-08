Київ не має наміру «віддавати» свої копалини, а пропонує взаємовигідне партнерство, — Зеленський

Американці допомагали найбільше, і тому американці повинні заробляти найбільше, — наголосив Володимир Зеленський, говорячи про розробку корисних копалин.

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Президент Володимир Зеленський заявив, що Київ не збирається "віддавати" свої корисні копалини стратегічним партнерам, зокрема США, а хоче оформити взаємовигідне партнерство для їх спільної розробки. "Коли ми говоримо про корисні копалини України, ми говоримо про трильйони грошей", - зазначив Президент.

При цьому він додав, що США з-поміж решти партнерів України повинні мати пріоритет у видобутку, оскільки вони надали найбільшу за обсягом військову допомогу.

"Американці допомагали найбільше, і тому американці повинні заробляти найбільше. І вони повинні мати цей пріоритет, і вони будуть його мати. Я також хотів би поговорити про це з президентом Трампом", - додав український лідер.

За словами Зеленського, Україна має найбільші у Європі запаси титану, необхідного для авіаційної та космічної промисловості, а також урану, який використовується для ядерної енергетики та виробництва зброї.

Він додав, що менше 20% мінеральних ресурсів України, зокрема близько половини родовищ рідкоземельних елементів, перебувають під окупацією РФ.

Зеленський показав журнілістам Reuters карту рідкісноземельних ресурсів України. За його словами, це уран, титанові та марганцеві руди, рідкісноземельні елементи, літій, природний газ та десятки інших ресурсів, від яких залежить геополітика.

Як повідомляла «Судово-юридична газета», в межах Плану перемоги, який презентував Володимир Зеленський 16 жовтня 2024 року, Україна пропонувала ЄС і США укласти угоди про інвестиції у видобуток урану, титану і літію.

Президент США Дональд Трамп погодився з пропозицією України. Так, він хоче домовитися про угоду щодо постачання рідкоземельних металів, ключових елементів, що використовуються в електроніці, в обмін на допомогу.

Наступного тижня Трамп планує зустрічі з Зеленським та обговорити безпеку активів, таких як рідкоземельні метали та закінчення війни в Україні.

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