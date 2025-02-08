Киев не намерен «отдавать» свои ископаемые, а предлагает взаимовыгодное партнерство, — Зеленский

Американцы помогали больше, и поэтому американцы должны зарабатывать больше, — подчеркнул Владимир Зеленский, говоря о разработке полезных ископаемых.

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Президент Владимир Зеленский заявил, что Киев не собирается "отдавать" свои полезные ископаемые стратегическим партнерам, в том числе США, а хочет оформить взаимовыгодное партнерство для их совместной разработки.

"Когда мы говорим о полезных ископаемых Украины, мы говорим о триллионах денег", - отметил Президент.

При этом он добавил, что США среди остальных партнеров Украины должны иметь приоритет в добыче, поскольку они оказали наибольшую по объему военную помощь.

"Американцы помогали больше, и поэтому американцы должны зарабатывать больше. И они должны иметь этот приоритет, и они будут его иметь. Я также хотел бы поговорить об этом с президентом Трампом", - добавил украинский лидер.

По словам Зеленского, у Украины есть самые большие в Европе запасы титана, необходимого для авиационной и космической промышленности, а также урана, который используется для ядерной энергетики и производства оружия.

Он добавил, что менее 20% минеральных ресурсов Украины, в том числе около половины месторождений редкоземельных элементов, находятся под оккупацией РФ.

Зеленский показал журнилистам Reuters карту редкоземельных ресурсов Украины. По его словам, это уран, титановые и марганцевые руды, редкоземельные элементы, литий, газ и десятки других ресурсов, от которых зависит геополитика.

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