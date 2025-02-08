В Черкассах отправили на арестплощадку Jeep Wrangler, который заблокировал пандус, фото

Jeep Wrangler поехал на арестплощадку.

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В Черкассах водитель решил припарковать свой Jeep Wrangler не лучшим способом и заехал прямо на пандус. Об этом инциденте рассказал первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий.

Следовательно, Jeep Wrangler поехал на арестплощадку, а мужчине, который нуждался в этом пандусе, помогли спуститься по лестнице.

«Мера ответственности за такое правонарушение пока, к сожалению, ограничивается только штрафом, но моральная сторона этой ситуации говорит сама за себя», - прокомментировал Алексей Белошицкий.

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