У Черкасах відправили на арештмайданчик Jeep Wrangler, який заблокував пандус, фото

Jeep Wrangler поїхав на арештмайданчик.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Черкасах водій вирішив припаркувати свій Jeep Wrangler не накращим способом і заїхав прямісінько на пандус. Про цей інцидент розповів перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

Відтак, Jeep Wrangler поїхав на арештмайданчик, а чоловікові, який потребував цього пандуса, допомогли спуститися сходами.

«Міра відповідальності за таке правопорушення поки що, на жаль, обмежується лише штрафом, але моральний бік цієї ситуації говорить сам за себе», - прокоментував Олексій Білошицький.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.