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У Черкасах відправили на арештмайданчик Jeep Wrangler, який заблокував пандус, фото

16:38, 8 лютого 2025
Jeep Wrangler поїхав на арештмайданчик.
У Черкасах відправили на арештмайданчик Jeep Wrangler, який заблокував пандус, фото
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У Черкасах водій вирішив припаркувати свій Jeep Wrangler не накращим способом і заїхав прямісінько на пандус. Про цей інцидент розповів перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

Відтак, Jeep Wrangler поїхав на арештмайданчик, а чоловікові, який потребував цього пандуса, допомогли спуститися сходами.

«Міра відповідальності за таке правопорушення поки що, на жаль, обмежується лише штрафом, але моральний бік цієї ситуації говорить сам за себе», - прокоментував Олексій Білошицький.

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поліція Черкаси

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