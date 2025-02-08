У Черкасах відправили на арештмайданчик Jeep Wrangler, який заблокував пандус, фото

У Черкасах водій вирішив припаркувати свій Jeep Wrangler не накращим способом і заїхав прямісінько на пандус. Про цей інцидент розповів перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.
Відтак, Jeep Wrangler поїхав на арештмайданчик, а чоловікові, який потребував цього пандуса, допомогли спуститися сходами.
«Міра відповідальності за таке правопорушення поки що, на жаль, обмежується лише штрафом, але моральний бік цієї ситуації говорить сам за себе», - прокоментував Олексій Білошицький.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.