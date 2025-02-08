Вікіпедію звинуватили в умисному віднесенні до чорного списку медіа консервативних ЗМІ

New York Post і Breitbart потрапили в «чорний список».

Фото: MediaSapiens

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Wikipedia опинилася в центрі суперечок через внесення консервативних американських ЗМІ до чорного списку. Як повідомляє The Times, низка аналітиків заявила, що видання New York Post, Breitbart News і Newsmax нібито не відповідають критеріям надійності платформи.

Водночас 84% ЗМІ, які відносять до ліберальних, включно з The Guardian та NPR, мають статус довірених джерел.

Співзасновник Wikipedia Джиммі Вейлз заперечив звинувачення, наголосивши, що платформа залишається відкритою для участі всіх користувачів.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», ліквідація USAID може зупинити виплати урядовим органам та громадським організаціям, які займалися трансформацією комунікацій, медіа та доброчесністю посадовців на 835 млн доларів. В Україні функціонувало чимало програм USAID, які були пов’язані з медіа, дослідженням громадської думки і політичних процесів. Також чимало виплат йшло на підвищення доброчесності чиновників (програма на 90 млн доларів), «підвищення довіри», «підтримку зусиль» тощо.

Крім того, перевірками постів у Facebook на предмет недостовірності контенту займається організація, яка отримує кошти від Агентства США з міжнародного розвитку USAID. Засновник Meta Марк Цукерберг пообіцяв, що ліквідує систему, за якої громадські організації, які мали займатися «фактчекінгом», з часом почали працювати непрозоро, упереджено.

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