В Раду внесли законопроект о ратификации Соглашения о создании Спецтрибунала по агрессии РФ

Верховная Рада рассмотрит документ на ближайшем пленарном заседании.

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В Верховной Раде зарегистрирован проект Закона Украины «О ратификации Соглашения между Украиной и Советом Европы о создании Специального трибунала по преступлению агрессии против Украины». Об этом сообщил председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук.

По его словам, одобрение парламентом является необходимым условием для вступления в силу этого Соглашения, подписанного 25 июня 2025 года в Страсбурге.

Ожидается, что Верховная Рада рассмотрит документ на ближайшем пленарном заседании.

Как указывала «Судебно-юридическая газета», Президент Владимир Зеленский сообщил, что подписал документы, необходимые для ратификации Соглашения между Украиной и Советом Европы о создании Специального трибунала по преступлению агрессии России против Украины.

По словам главы государства, после ратификации должен начаться реальный процесс создания трибунала. Президент также поручил как можно скорее подготовить и внести в Верховную Раду соответствующие законодательные изменения, необходимые для полной реализации соглашения.

«Прошу народных депутатов рассмотреть этот вопрос безотлагательно», — подчеркнул Зеленский.

Кроме того, ожидается, что МИД Украины и Офис Президента в ближайшее время представят график сотрудничества с международными партнерами по имплементации соглашения и запуску работы трибунала.

Президент подчеркнул, что уже в этом году Россия должна почувствовать, что ответственность за преступление агрессии неизбежна и что реально начался международный юридический процесс по привлечению её к ответственности:

«Агрессия — это преступление, и действительно неизбежное наказание России за это преступление является глобальным интересом всех в мире, кто хочет для своих людей мирной жизни».

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