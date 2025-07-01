На Львовщине будут судить чиновника и подрядчика за хищение 1,3 млн грн на ремонте жилья для переселенцев

Фигурантам грозит до 12 лет тюрьмы.

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Львовская областная прокуратура сообщила о подозрении исполняющему обязанности директора государственного предприятия и подрядчику в присвоении почти 1,3 млн грн бюджетных средств. Им инкриминируют завладение средствами и служебный подлог документов (ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 366 УК Украины).

По данным следствия, в 2022 году подозреваемые организовали схему хищения во время ремонта жилых корпусов санаторно-курортного лечебного центра на Львовщине, предназначенных для проживания внутренне перемещенных лиц. Исполняющий обязанности директора утвердил акт выполненных строительных работ и справку об их стоимости, которые содержали завышенные объемы и цены. Эти документы не соответствовали фактическому объему выполненных работ, что было известно обоим фигурантам.

В результате субъект хозяйствования безосновательно получил из бюджета почти 1,3 млн грн. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения для подозреваемых. Следствие, которое проводят детективы Территориального управления Бюро экономической безопасности во Львовской области, проверяет законность использования средств фигурантами на других объектах.

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