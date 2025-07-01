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В Ровенской области сошли с рельсов грузовые вагоны: пассажирские рейсы следуют с изменениями

18:20, 1 июля 2025
Из-за аварии на железной дороге в Ровенской области несколько пассажирских поездов карпатского направления изменяют маршруты и движутся с задержками.
В Ровенской области сошли с рельсов грузовые вагоны: пассажирские рейсы следуют с изменениями
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Укрзализныця сообщила о задержках ряда пассажирских поездов карпатского направления из-за схода пустых вагонов грузового поезда в Ровенской области.

В частности, поезда №80 Львов – Днепр и №64 Львов – Харьков вынуждены следовать обходным маршрутом через Тернополь. Их прибытие задержится как минимум на 2 часа.

Пассажиров, которые планировали посадку или высадку на станциях Дубно, Броды, Шепетовка и Славута, заберет скоростной поезд Интерсити №744 Львов – Киев. Он станет первым, кто пройдет по поврежденному участку после его частичного восстановления, которое ожидается в течение ближайших двух часов.

Укрзализныця обращается к пассажирам, у которых запланированы дальнейшие пересадки, сообщить об этом проводникам или стюардам — диспетчерский центр скоординирует стыковки, чтобы минимизировать неудобства.

В компании приносят извинения за задержки и сообщают, что восстановительные работы продолжаются в усиленном режиме: задействована вся необходимая техника и специалисты.

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Укрзализныця

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