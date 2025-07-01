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У Раду внесли законопроект про повернення мажоритарки для малих громад

18:40, 1 липня 2025
До Парламенту внесено законопроект, яким передбачається впровадження мажоритарної виборчої системи на виборах до місцевих рад у територіальних громадах з кількістю виборців до 50 тисяч.
У Раду внесли законопроект про повернення мажоритарки для малих громад
Джерело фото: Уніан
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До Верховної Ради України подано законопроєкт 13419, яким пропонується запровадити мажоритарну виборчу систему на місцевих виборах у громадах із кількістю виборців до 50 тисяч осіб. Ініціаторами документа виступили народні депутати Віталій Безгін та група співавторів.

Як зазначено в пояснювальній записці, мета ініціативи — підняття порогу партизації для малих громад під час організації виборів депутатів сільської, селищної, міської ради шляхом виведення територіальних громад з кількістю виборців до 50 тисяч з-під системи пропорційного представництва за відкритими виборчими списками місцевих організацій політичних партій у територіальних виборчих округах, на які поділяється єдиний багатомандатний виборчий округ, що збігається з територією відповідно Автономної Республіки Крим, області, району, міста, району в місті, села, селища згідно з адміністративно-територіальним устроєм або територією міської, сільської, селищної територіальної громади.

Законопроєкт передбачає внесення змін до Виборчого кодексу, згідно з якими вибори депутатів у громадах із менш ніж 50 тисячами виборців проводитимуться за мажоритарною системою відносної більшості.

Автори документи вважають, що це дозволить:

  • активізувати участь громадян у місцевих виборах;
  • підвищити підзвітність депутатів;
  • зміцнити місцеву демократію.

Комітет з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування має розглянути даний законопроект на одному зі своїх засідань у встановленому Регламентом Верховної Ради України порядку.

Раніше «Судово-юридична газета» повідомляла, що Віталій Безгін пояснив, що законопроект спрямований на те, щоб у малих громадах не було «партизації».

«Останні 5 років показали, що впровадження глибокої партизації та партійні впливи на місцеве самоврядування в громадах від 10 тисяч мали негативні наслідки. Замість господарських питань ми перейшли до політичних баталій навіть на найнижчому рівні. Ще одним негативним наслідком стало фокусування місцевих депутатів на центральних садибах із більшою чисельністю виборців та зменшення уваги до віддалених населених пунктів. Взагалі, єдиною перевагою такої системи можна хіба назвати відсутність проблеми заміщення депутатів у період воєнного стану. Але і тут не все так просто через політичні ігри» – зазначив він.

Разом з тим, за словами Безгіна, Верховна Рада наразі не буде його розглядати, «оскільки це виборче-політичне питання, якому не місце в порядку денному парламенту країни під час війни».

«Але це важливий політичний сигнал і проект в пакет змін, які будуть ухвалені під час підготовки до повоєнних виборів, коли б вона не була. Але спочатку, звісно, зберегти державність», підкреслив Безгін.

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Верховна Рада України вибори місцеві вибори

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