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АРМА передасть 149 картин родини Медведчука до Національного художнього музею

07:00, 2 серпня 2025
Роботи Бокшая, Глюка та Ерделідо перейдуть до Національного художнього музею України.
АРМА передасть 149 картин родини Медведчука до Національного художнього музею
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Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, отриманими від корупційних та інших злочинів (АРМА), оголосило про ініціативу передати 149 арештованих творів мистецтва, що належали родині Віктора Медведчука, до Національного художнього музею України. Про це повідомила пресслужба АРМА 1 серпня 2025 року.

Йдеться про колекцію картин, ікон та інших мистецьких творів, які у 2024 році за ініціативи АРМА пройшли експертну оцінку фахівцями Національного художнього музею України. За результатами експертизи ці об’єкти було визнано культурною цінністю. До колекції входять роботи класиків закарпатської школи живопису, зокрема Йосипа Бокшая, Гаврила Глюка та Адальберта Ерделі.

Можливість передачі стала реальною завдяки змінам до Закону України «Про АРМА», які набули чинності 30 липня 2025 року. Відповідно до нових положень, активи, що мають культурну цінність, можуть передаватися до державних музеїв, бібліотек, заповідників чи архівів без проведення конкурсної процедури за рішенням Кабінету Міністрів України. АРМА вже звернулося до Уряду з відповідною ініціативою, посилаючись на статтю 21-1 Закону.

Загалом арешт на 285 картин було накладено за рішенням слідчого судді Печерського районного суду міста Києва. АРМА ініціювало експертизу, щоб визначити мистецьку та історичну цінність цих активів. У результаті 149 творів було визнано частиною національної культурної спадщини.

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АРМА

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