«Золоті яйця» для Міноборони — стосовно власниці компаній-постачальниць здійснюватимуть спецрозслідування

ВАКС надав дозвіл на здійснення спецрозслідування стосовно власниці компаній-постачальниць.

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Слідчий суддя ВАКС задовольнив клопотання детектива НАБУ про надання дозволу на здійснення спеціального досудового розслідування (in absentia) стосовно фактичної власниці двох компаній – постачальниць продуктів харчування для Збройних Сил України. Про це повідомила пресслужба САП.

«Це рішення суду дасть можливість завершити досудове розслідування щодо підозрюваних та направити справу до суду для розгляду по суті», - підкреслили у САП.

Нагадаємо, 28 липня слідчий суддя Вищого антикорупційного суду задовольнив клопотання детектива Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) та обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою для підприємиці Тетяни Глиняної, яка є однією з фігуранток резонансної справи про розкрадання коштів на закупівлях продуктів для Збройних сил України (ЗСУ).

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