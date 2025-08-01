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Зеленський: У Києві завершили пошукові роботи після атаки, кількість загиблих зросла до 31

11:10, 1 серпня 2025
Серед загиблих — п’ятеро дітей, поранено 159 людей.
Зеленський: У Києві завершили пошукові роботи після атаки, кількість загиблих зросла до 31
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Президент Володимир Зеленський повідомив, що всі пошуково-рятувальні роботи в Києві завершені після масованої ракетної атаки з 30 на 31 липня. Станом на зараз – 1 серпня – відомо про 31 загиблого, серед них — п’ятеро дітей. Наймолодшій дитині було лише два роки. Поранено 159 людей, з них 16 — діти.

Глава держави у своєму зверненні подякував рятувальникам, поліцейським, медикам і комунальникам за роботу на місцях уражень.

Зеленський також наголосив на необхідності посилення санкційного тиску на Росію. «Знову такий підлий удар Росії показує, що необхідні додатковий тиск на Москву та санкції. Як би не заперечували в Кремлі їхню дієвість, вони працюють і мають бути сильнішими – бити по всьому, що дозволяє продовжувати такі удари», — сказав він.

За словами Президента, лише у липні Росія застосувала проти України понад 5100 керованих авіабомб, більше ніж 3800 дронів-камікадзе «Шахед» і майже 260 ракет, із яких 128 — балістичні.

«Зупинити це можна тільки разом: Америка, Європа, інші глобальні суб’єкти. Кожна наша взаємодія важлива. Кожен день важливий. Дякую всім, хто допомагає Україні», — підсумував Зеленський.

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діти Київ війна Володимир Зеленський

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