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Щороку Україну залишатимуть по 200 тисяч людей до 2027 року – НБУ

12:38, 1 серпня 2025
За даними НБУ, українці масово виїжджатимуть ще два роки, повернення очікують у 2027 році.
Щороку Україну залишатимуть по 200 тисяч людей до 2027 року – НБУ
Фото: gettyimages.com
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Національний банк України у своєму «Інфляційному звіті» за липень 2025 року прогнозує, що протягом 2025 та 2026 років Україну щороку залишатимуть по 200 тисяч осіб через високі безпекові ризики, зокрема обстріли з боку Російської Федерації. Повернення мігрантів очікується лише з 2027 року, коли, за оцінками, до країни повернеться приблизно 100 тисяч осіб. Про це повідомляється в огляді НБУ.

Згідно зі звітом, у першій половині 2025 року кількість українських мігрантів зросла на 60 тисяч осіб, що є нижчим показником порівняно з першим півріччям 2024 року, коли країну залишили понад 200 тисяч громадян. За даними Організації Об’єднаних Націй, станом на 1 липня 2025 року за межами України перебуває 5,6 мільйона українців.

Європейський Союз подовжив дію тимчасового захисту для українських біженців до березня 2027 року. Після цього країни ЄС мають визначити нові режими перебування або повернення українців, що залежатиме від внутрішньої політики держав, рівня адаптації мігрантів, їхньої зайнятості, сплати податків чи навчання дітей. НБУ зазначає, що подовження тимчасового захисту стримуватиме повернення громадян до України в середньостроковій перспективі.

Прогноз НБУ на 2025–2026 роки передбачає щорічний відтік 200 тисяч осіб, тоді як попередній прогноз у квітні 2025 року припускав початок повернення мігрантів уже в 2026 році на рівні 200 тисяч осіб. Очікуване чисте повернення у 2027 році становитиме лише 100 тисяч осіб, що значно нижче за попередню оцінку в 500 тисяч.

Методологія підрахунку мігрантів ООН зазнала змін. У червні 2023 року організація перейшла від обліку перетинів кордону до врахування лише осіб із тимчасовим захистом. У травні 2025 року зі статистики виключили 1,2 мільйона осіб, які перебувають у Росії без актуального статусу біженців. Наразі в Росії статус тимчасового захисту мають лише 7 тисяч українців.

НБУ підкреслює, що частина українців адаптується до життя за кордоном і втрачає статус резидента України, що знижує ймовірність масового повернення у короткостроковій перспективі. «Ризики нарощування активності бойових дій та/або інтенсивності обстрілів тилових регіонів, окупації нових територій або значно довшої тривалості високих безпекових ризиків зберігаються значними. У разі реалізації таких ризиків міграційний відплив посилиться», – зазначається в огляді НБУ.

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