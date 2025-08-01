Ціни на продукти майже як у Європі — в Україні масло на 25% дорожче, ніж в Польщі

Свинина та молочні продукти в Україні також дорожчі, ніж польські, але м'ясо птиці та яйця дешевші.

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Ціни на продукти в Україні за останні кілька років наблизилися до рівня цін у країнах ЄС. Деякі ціни в Україні вже перевищили показники країн-сусідів. Про це йдеться в інфляційному звіті НБУ за липень 2025 року.

У НБУ підкреслюють, що головними причинами зростання цін в Україні є і внутрішні проблеми — клімат, війна, витрати виробництва, і зовнішні — глобальні ціни та попит.

З 2016 року ціни на продукти в Україні в євро зросли на 79%, у країнах ЄС - на 46%. Динаміка цін за окремими товарними групами була неоднорідною, як і відхилення цін на окремі продукти в Україні від цін у країнах ЄС.

Наприклад, ціни на хліб та крупи, фрукти та овочі, прісноводну рибу залишаються нижчими, ніж в Європі, завдяки меншим порівняно з ЄС витратам на сировину, працю та логістику. А соняшникова олія дешевша (зокрема на 20–25%, ніж у Польщі) завдяки розвиненому внутрішньому виробництву.

Водночас ціни на вершкове масло в Україні відносно вищі, ніж середньоєвропейські (зокрема на 20-25% порівняно з Польщею). Свинина та молочні продукти також дорожчі, ніж польські, але м'ясо птиці та яйця дешевші.

У НБУ додають, що у першій половині 2025 року зближення українських цін на продукти до рівня ЄС продовжується. Після тимчасового зниження вартості харчів у євровому еквіваленті внаслідок девальвації гривні у 2023-2024 роках, з початку цього року відновилась тенденція зростання.

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