Магнітні бурі у серпні – що прогнозують у цьому місяці

У серпні 2025 року очікується декілька магнітних збурень, однак потужних бур не передбачено. Такий прогноз оприлюднило Національне управління океанічних і атмосферних досліджень США (NOAA) у своєму 27-денному огляді космічної погоди.
Магнітну активність оцінюють за Kp-індексом — шкалою від 0 (повна відсутність активності) до 9 (екстремальна буря). У серпні коливання здебільшого будуть в межах спокійного або помірного рівня, із періодичними короткочасними підвищеннями.
Найвищі показники — Kp-5, що відповідає невеликій магнітній бурі, очікуються:
Дні з активністю (Kp-4):
Решта днів позначені як спокійні (Kp-2) або неспокійні (Kp-3).
Загалом, серпень обіцяє бути відносно стабільним з точки зору впливу сонячної активності на самопочуття та техніку.
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