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Магнітні бурі у серпні – що прогнозують у цьому місяці

12:20, 1 серпня 2025
У серпні прогнозують спокійний магнітний фон із кількома слабкими бурями.
Магнітні бурі у серпні – що прогнозують у цьому місяці
Джерело фото: Depositphotos
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У серпні 2025 року очікується декілька магнітних збурень, однак потужних бур не передбачено. Такий прогноз оприлюднило Національне управління океанічних і атмосферних досліджень США (NOAA) у своєму 27-денному огляді космічної погоди.

Магнітну активність оцінюють за Kp-індексом — шкалою від 0 (повна відсутність активності) до 9 (екстремальна буря). У серпні коливання здебільшого будуть в межах спокійного або помірного рівня, із періодичними короткочасними підвищеннями.

Найвищі показники — Kp-5, що відповідає невеликій магнітній бурі, очікуються:

  • 7, 9, 11, 13 і 19 серпня.

Дні з активністю (Kp-4):

  • 4, 8, 10, 12, 14, 18, 20, 22 серпня.

Решта днів позначені як спокійні (Kp-2) або неспокійні (Kp-3).

Загалом, серпень обіцяє бути відносно стабільним з точки зору впливу сонячної активності на самопочуття та техніку.

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магнітні бурі космос

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