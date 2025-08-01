Зеленський підписав закон про участь України в програмі ЄС «Креативна Європа»

Креативні індустрії України отримають гранти ЄС.

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Президент України Володимир Зеленський підписав закон №4520-IX про ратифікацію Угоди між Україною та Європейським Союзом про внесення змін до Угоди про участь України в програмі «Креативна Європа» (2021–2027). Цей крок відкриває для України повноцінну участь у всіх заходах програми, включно з напрямом «Медіа». Інформація про це оприлюднена на сайті Верховної Ради України.

Як повідомили в Міністерстві культури та стратегічних комунікацій України, завдяки ратифікації угоди українські учасники отримали доступ до всіх програм «Креативної Європи» та можливість отримувати гранти від ЄС для реалізації міжнародних культурних ініціатив. Йдеться про підтримку проектів у сфері театрального мистецтва, фестивалів, виставок, музики, перекладу та популяризації української літератури, а також розвитку кіно, дизайну, архітектури, відеоігор та інших креативних індустрій.

«Українські фільми, книги, музика дістають широкі можливості стати помітними на міжнародній сцені — від Каннського кінофестивалю до Франкфуртського книжкового ярмарку, а вітчизняна сфера культури інтегрується у загальноєвропейський культурний простір», — зазначили в Міністерстві культури та стратегічних комунікацій.

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