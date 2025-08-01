Практика судів
  1. В Україні
  2. / Законодавство

Зеленський підписав закон про участь України в програмі ЄС «Креативна Європа»

10:50, 1 серпня 2025
Креативні індустрії України отримають гранти ЄС.
Зеленський підписав закон про участь України в програмі ЄС «Креативна Європа»
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Президент України Володимир Зеленський підписав закон №4520-IX про ратифікацію Угоди між Україною та Європейським Союзом про внесення змін до Угоди про участь України в програмі «Креативна Європа» (2021–2027). Цей крок відкриває для України повноцінну участь у всіх заходах програми, включно з напрямом «Медіа». Інформація про це оприлюднена на сайті Верховної Ради України.

Як повідомили в Міністерстві культури та стратегічних комунікацій України, завдяки ратифікації угоди українські учасники отримали доступ до всіх програм «Креативної Європи» та можливість отримувати гранти від ЄС для реалізації міжнародних культурних ініціатив. Йдеться про підтримку проектів у сфері театрального мистецтва, фестивалів, виставок, музики, перекладу та популяризації української літератури, а також розвитку кіно, дизайну, архітектури, відеоігор та інших креативних індустрій.

«Українські фільми, книги, музика дістають широкі можливості стати помітними на міжнародній сцені — від Каннського кінофестивалю до Франкфуртського книжкового ярмарку, а вітчизняна сфера культури інтегрується у загальноєвропейський культурний простір», — зазначили в Міністерстві культури та стратегічних комунікацій.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

закон ЄС Володимир Зеленський

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Генпрокурор зможе надавати вказівку керівнику органу досудового розслідування щодо надання йому матеріалів досудового розслідування – крім НАБУ

Невиконання керівником органу досудового розслідування законних вказівок та доручень прокурора буде підставою для доручення досудового розслідування іншому органу, крім кримінальних проваджень, досудове розслідування у яких здійснюється детективами НАБУ.

Прокурорів «поза штатом» тепер можна звільнити за спрощеною процедурою

У законі про прокуратуру залишаться внесені законопроектом 12414 зміни, що дозволять звільнити прокурорів, які опинилися «поза штатом».

Громадяни 18-24 років зможуть навчатися без відриву від військової служби – прийнято закон

«Покращуємо умови військової служби для громадян 18-24 років», – підкреслив Денис Шмигаль

Договори оренди державного і комунального майна, укладені з УБД, будуть продовжуватися без аукціону – прийнято закон

Договори оренди державного та комунального майна, укладені з УДБ, які отримали статус, починаючи з 2014 року, підлягають автоматичному продовженню без проведення аукціону.

Спрощення оголошення ухилянтів у кримінальний розшук та цифровізація передачі даних щодо особового складу – які зміни вніс Кабмін

Уряд вніс зміни до порядку ведення військового обліку, порядку проведення призову на військову службу та до положення про ТЦК.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Ірина Галась
    Ірина Галась
    заступник голови Деснянського районного суду міста Києва
  • Оксана Тарасишина
    Оксана Тарасишина
    суддя Одеського окружного адміністративного суду
  • Яків Савицький
    Яків Савицький
    суддя Південно-західного апеляційного господарського суду
  • Ірина Васильченко
    Ірина Васильченко
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва
  • Юрій Бадюков
    Юрій Бадюков
    суддя Харківського окружного адміністративного суду