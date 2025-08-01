Як придбати квиток на потяг без Дії: Укрзалізниця залишила альтернативу

Із 1 серпня Укрзалізниця запровадила тестову верифікацію через Дія.Підпис під час купівлі та повернення квитків на три внутрішні рейси:
Це зроблено для боротьби зі спекуляціями та зловживаннями. При оформленні квитка в застосунку УЗ пасажир має підтвердити особу через Дія.Підпис.
Втім, квитки без Дії все ще можна придбати — у визначених касах на вокзалах:
Чи будуть впроваджувати верифікацію і для інших напрямків, стане відомо за результатами пілотного проєкту.
Зауважимо, що раніше було заявлено, що нові правила діятимуть для шести рейсів:
Крім того, УЗ вказувала, що для цих напрямків квитки продаватимуться лише онлайн, а купівля через каси буде недоступною.
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