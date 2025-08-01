Як придбати квиток на потяг без Дії: Укрзалізниця залишила альтернативу

З 1 серпня на три рейси діє тестова перевірка особи через Дію.

Джерело фото: Cуспільне/Влада Колодій

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Із 1 серпня Укрзалізниця запровадила тестову верифікацію через Дія.Підпис під час купівлі та повернення квитків на три внутрішні рейси:

№29/30 Київ — Ужгород

№12 Львів — Одеса

№27/28 Київ — Чоп

Це зроблено для боротьби зі спекуляціями та зловживаннями. При оформленні квитка в застосунку УЗ пасажир має підтвердити особу через Дія.Підпис.

Втім, квитки без Дії все ще можна придбати — у визначених касах на вокзалах:

Чоп — каса №2

— каса №2 Ужгород — каса №2

— каса №2 Львів — каса №1

— каса №1 Одеса — каси №14 та №2

— каси №14 та №2 Київ — каси №21 та №22

Чи будуть впроваджувати верифікацію і для інших напрямків, стане відомо за результатами пілотного проєкту.

Зауважимо, що раніше було заявлено, що нові правила діятимуть для шести рейсів:

№105/106 Одеса — Київ;

№91/92 Львів — Київ;

№29/30 Київ — Ужгород;

№12 Львів — Одеса;

№27/28 Київ — Чоп.

Крім того, УЗ вказувала, що для цих напрямків квитки продаватимуться лише онлайн, а купівля через каси буде недоступною.

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