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АРМА передаст 149 картин семьи Медведчука в Национальный художественный музей

07:00, 2 августа 2025
Работы Бокшая, Глюка и Эрделидо перейдут в Национальный художественный музей Украины.
АРМА передаст 149 картин семьи Медведчука в Национальный художественный музей
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Национальное агентство Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА), объявило об инициативе передать 149 арестованных произведений искусства, принадлежавших семье Виктора Медведчука, в Национальный художественный музей Украины. Об этом сообщила пресс-служба АРМА 1 августа 2025 года.

Речь идет о коллекции картин, икон и других произведений искусства, которые в 2024 году по инициативе АРМА прошли экспертную оценку специалистами Национального художественного музея Украины. По результатам экспертизы эти объекты были признаны культурной ценностью. В коллекцию входят работы классиков закарпатской школы живописи, в частности Иосифа Бокшая, Гавриила Глюка и Адальберта Эрдели.

Возможность передачи стала реальной благодаря изменениям в Закон Украины «Об АРМА», которые вступили в силу 30 июля 2025 года. В соответствии с новыми положениями, активы, имеющие культурную ценность, могут передаваться в государственные музеи, библиотеки, заповедники или архивы без проведения конкурсной процедуры по решению Кабинета Министров Украины. АРМА уже обратилось к правительству с соответствующей инициативой, ссылаясь на статью 21-1 Закона.

В общей сложности арест на 285 картин был наложен по решению следственного судьи Печерского районного суда города Киева. АРМА инициировало экспертизу, чтобы определить художественную и историческую ценность этих активов. В результате 149 произведений были признаны частью национального культурного наследия.

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АРМА

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