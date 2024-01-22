22 січня в Україні відзначають День Соборності

22 січня, у день проголошення Акта Злуки Української Народної Республіки та Західноукраїнської Народної Республіки, Україна відзначає День Соборності.

Джерело фото: adm-km.gov.ua

22 січня в Україні святкують День Соборності. Вперше свято встановили у 1999 році, як памʼять про «велике політичне та історичне значення об'єднання Української Народної Республіки і Західноукраїнської Народної Республіки для утворення єдиної (соборної) української держави».

У 2011 році його скасували, пропонуючи українцям обʼєднати два свята: День Свободи та День Соборності. Однак, 22 січня 2014 року свято Соборності повернулося до українців.

Це свято має важливе політичне та історичне значення, демонструє бажання українців до об'єднання з метою створення та розбудови суверенної держави.

21 січня 1990 року для вшанування соборності українці утворили «живий ланцюг» між Києвом, Львовом та Івано-Франківськом. Це був символ духовного об’єднання мешканців нашої країни. Участь у ньому взяли від пів мільйона до трьох мільйонів українців за різними оцінками.

Наприкінці 2000-х цю традицію відновили. З 2008 по 2011 українці утворювали «живі ланцюги» на мосту Патона у столиці як символ об’єднання правого та лівого берега Дніпра.

Нині на честь Дня Соборності та Акта злуки в багатьох містах України названі вулиці. Наприклад, проспект Соборності у Києві.

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