Monobank подвергся серии массированных DDoS-атак

По словам совладельца банка, DDoS-атаки идут просто непрерывно.

Источник фото: fakty.com.ua

Украинский необанк Monobank, занимающий второе место среди самых популярных финансовых приложений Украины, вновь сообщил о серии массированных DDoS-атак в воскресенье ночью, 21 января.

«Думаю на сегодняшний день Монобанк одна из наиболее атакованных ИТ-целей в стране. DDoS-атаки идут просто непрерывно. Только что закончилась атака общей нагрузкой 580 миллионов запросов на сервис. Это просто космос», – написал совладелец Monobank Олег Гороховский.

Как мы писали ранее, только в пятницу, 19 января, банк отразил самую мощную DDoS атаку.

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