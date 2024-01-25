В Киеве возле станции метро «Хрещатик» прорвало трубу

В столице локализована утечка воды возле станции метро «Крещатик».

Фото иллюстративное, источник фото: Киевводоканал / Facebook

Киевская городская государственная администрация сообщила, что Киевводоканал локализовал утечку воды возле станции метро «Хрещатик». Об этом говорится в пресс-службе КГГА.

«Все потребители с водой. Для устранения повреждения на магистрали Д-150 мм будет произведена проверка других коммуникаций», - говорится в сообщении.

В КГГА отметили, что на месте также работают специалисты КП «Киевтеплоэнерго», которые проводят диагностику тепловых сетей.

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