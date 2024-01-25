У Києві біля станції метро «Хрещатик» прорвало трубу

У столиці локалізовано витік води біля станції метро «Хрещатик».

Фото ілюстративне, джерело фото: Київводоканал / Facebook

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Київська міська державна адміністрація повідомила, що Київводоканал локалізував витік води біля станції метро «Хрещатик». Про це йдеться у пресслужбі КМДА.

«Усі споживачі з водою. Для усунення пошкодження на магістралі Д-150 мм буде здійснено перевірку інших комунікацій», - сказано у повідомленні.

У КМДА зазначили, що на місці також працюють фахівці КП «Київтеплоенерго», які провели діагностику теплових мереж.

Раніше ми писали, що у Києві на Борщагівці знову прорвало трубу.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.