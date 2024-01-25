У Києві біля станції метро «Хрещатик» прорвало трубу

Київська міська державна адміністрація повідомила, що Київводоканал локалізував витік води біля станції метро «Хрещатик». Про це йдеться у пресслужбі КМДА.
«Усі споживачі з водою. Для усунення пошкодження на магістралі Д-150 мм буде здійснено перевірку інших комунікацій», - сказано у повідомленні.
У КМДА зазначили, що на місці також працюють фахівці КП «Київтеплоенерго», які провели діагностику теплових мереж.
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