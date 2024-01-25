Практика судів

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Рада суддів України оновила нормативи навантаження на суддів і суди: що відомо

Для розрахунків використано дані статистичної звітності за 2023 рік.

ВККС з ГРД поскаржилися Послам G7 на НАБУ і НАЗК, які не дають інформацію про суддів, що загрожує зупинкою кваліфоцінювання, лист

Заступник голови ВККС Руслан Сидорович спільно з головою ГРД Веронікою Крейденковою написали листа Послам G7, в якому поскаржилися на НАЗК і НАБУ, які не дають дані про суддів, та попросили Послів втрутитися.

Що задекларував керівник відділу аналітичної роботи НАЗК Павло Кулик, який претендує на очільника НАЗК

Керівник відділу аналітичної роботи та інформаційного розвитку Павло Кулик виявив бажання очолити НАЗК.

Поліцейські повинні чітко зафіксувати на відео, що автомобіль обладнаний саме червоними покажчиками поворотів, а не жовтими: рішення суду

Суд назвав умову для притягнення водія до відповідальності за червоні покажчики поворотів на автомобілі, які не відповідають вимогам ДСТУ.

Член ВККС Віталій Гацелюк, який претендує на голову НАЗК, показав найбільші доходи серед кандидатів за 2022 рік

Рівень доходу у 3,8 млн грн за 2022 рік дозволив Віталію Гацелюку відкрити рахунок у банку Відня.

  1. В Україні

На Херсонщині всі відділення ПриватБанку обладнають укриттями

11:54, 25 січня 2024
В деокупованих районах Херсонщини до кінця лютого ПриватБанк облаштує захисні укриття для всіх відділень.
На Херсонщині всі відділення ПриватБанку обладнають укриттями
Джерело фото: ТСН
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Усі відділення ПриватБанку, розташовані в деокупованих районах Херсонщини, незабаром отримають захисні укриття. Про це повідомило Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Представник Херсонської обласної адміністрації розповів, що наразі на деокупованій частині області працюють 7 стаціонарних відділень ПриватБанку, із яких 3 вже обладнані захисними спорудами. За рахунок обласного бюджету планується закупівля ще 2 укриттів, які мають бути встановлені до середини лютого цього року.

Також узгоджено попередню домовленість із керівництвом АТ «ПриватБанк» стосовно фінансування та придбання 2 інших захисних споруд за рахунок банку. Планується, що їх встановлять до кінця наступного місяця.

Таким чином, до кінця лютого всі 7 діючих відділень ПриватБанку на деокупованій території Херсонщини матимуть необхідні захисні укриття.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Як перетнути кордон особі з інвалідністю | Обмежено придатні | Супровід родичів з інвалідністю
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Як перетнути кордон особі з інвалідністю | Обмежено придатні | Супровід родичів з інвалідністю
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Володимир Зеленський
    Володимир Зеленський
    Президент України
  • Роксолана Підласа
    Роксолана Підласа
    голова комітету Верховної Ради України з питань бюджету
  • Надія Лущак
    Надія Лущак
    суддя Тлумацького районного суду Івано-Франківської області
  • Володимир Аліменко
    Володимир Аліменко
    заступник голови Шостого апеляційного адміністративного суду
  • Микола Русинчук
    Микола Русинчук
    суддя Верховного Суду у Касаційному цивільному суді