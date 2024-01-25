На Херсонщині всі відділення ПриватБанку обладнають укриттями

В деокупованих районах Херсонщини до кінця лютого ПриватБанк облаштує захисні укриття для всіх відділень.

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Усі відділення ПриватБанку, розташовані в деокупованих районах Херсонщини, незабаром отримають захисні укриття. Про це повідомило Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Представник Херсонської обласної адміністрації розповів, що наразі на деокупованій частині області працюють 7 стаціонарних відділень ПриватБанку, із яких 3 вже обладнані захисними спорудами. За рахунок обласного бюджету планується закупівля ще 2 укриттів, які мають бути встановлені до середини лютого цього року.

Також узгоджено попередню домовленість із керівництвом АТ «ПриватБанк» стосовно фінансування та придбання 2 інших захисних споруд за рахунок банку. Планується, що їх встановлять до кінця наступного місяця.

Таким чином, до кінця лютого всі 7 діючих відділень ПриватБанку на деокупованій території Херсонщини матимуть необхідні захисні укриття.

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