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У Київському апеляційному суді повідомили при низку вакантних посад держслужби: кого шукають

14:23, 25 січня 2024
Особам, які претендують на зайняття посад державної служби, рекомендують додавати до резюме мотиваційні листи.
У Київському апеляційному суді повідомили при низку вакантних посад держслужби: кого шукають
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У Київському апеляційному суді повідомили, що станом на 24 січня в апараті суду наявні посади державної служби та вакансії для працівників, на яких не поширюється дія Закону України «Про державну службу», що пропонуються для зайняття особами, які мають намір працювати в Київському апеляційному суді.

Зокрема, посади державної служби:

  • головний спеціаліст відділу опрацювання та реєстрації вхідної кореспонденції управління забезпечення автоматизованого документообігу (2 посади; на період відсутності державного службовця, за яким зберігається посада державної служби);
  • головний спеціаліст відділу опрацювання вихідної кореспонденції та моніторингу виконання документів управління забезпечення автоматизованого документообігу (2 посади);
  • головний спеціаліст відділу опрацювання вихідної кореспонденції та моніторингу виконання документів управління забезпечення автоматизованого документообігу (1 посада; на період відсутності державного службовця, за яким зберігається посада державної служби);
  • головний спеціаліст відділу кадрової роботи та державної служби управління кадрового забезпечення (1 посада);
  • головний спеціаліст відділу кадрового забезпечення суддів управління кадрового забезпечення (1 посада);
  • головний спеціаліст відділу планово-фінансової діяльності, бухгалтерського обліку та звітності (1 посада);
  • головний спеціаліст відділу реєстрації та автоматизованого розподілу судових справ управління забезпечення діяльності судової палати з розгляду цивільних справ (1 посада);
  • головний спеціаліст відділу реєстрації та автоматизованого розподілу судових справ управління забезпечення діяльності судової палати з розгляду цивільних справ (1 посада; на період відсутності державного службовця, за яким зберігається посада державної служби);
  • головний спеціаліст відділу забезпечення судового процесу управління забезпечення діяльності судової палати з розгляду цивільних справ (1 посада; на період відсутності державного службовця, за яким зберігається посада державної служби);
  • головний спеціаліст відділу забезпечення судового процесу управління забезпечення діяльності судової палати з розгляду цивільних справ (2 посади);
  • головний спеціаліст відділу опрацювання та виконання вхідної кореспонденції управління забезпечення діяльності судової палати з розгляду цивільних справ (1 посада);
  • провідний спеціаліст відділу опрацювання та виконання вхідної кореспонденції управління забезпечення діяльності судової палати з розгляду цивільних справ (1 посада);
  • секретар судового засідання відділу забезпечення судового процесу управління забезпечення діяльності судової палати з розгляду цивільних справ (1 посада);
  • головний спеціаліст відділу забезпечення функціонування інформаційно-телекомунікаційних систем управління комп’ютерних технологій (1 посада);
  • головний спеціаліст відділу адміністрування автоматизованої системи електронного документообігу суду управління комп’ютерних технологій (1 посада);
  • головний спеціаліст відділу забезпечення розгляду звернень та надання інформації (3 посади);
  • головний спеціаліст відділу міжнародно-правового співробітництва та взаємодії з засобами масової інформації (1 посада);
  • судовий розпорядник відділу судових розпорядників (5 посад);

 вакансії посад працівників, які виконують функції з обслуговування:

  • провідний консультант відділу забезпечення функціонування інформаційно-телекомунікаційних систем управління комп’ютерних технологій (1 посада).

Водночас у суді звернули увагу, що станом на 24 січня 2024 року вакантні посади помічників суддів Київського апеляційного суду відсутні.

Особам, які претендують на зайняття посад державної служби в апараті суду, рекомендуємо врахувати вимоги до осіб, які претендують на вступ на державну службу, визначені Законом України «Про державну службу» № 889-VІІІ від 10 грудня 2015 року, а також положення зазначеного Закону щодо права на державну службу.

Резюме чекають на офіційній електронній адресі суду [email protected]. Особам, які претендують на зайняття посад державної служби, рекомендують додавати до резюме мотиваційні листи.

Призначення на посади в апараті суду здійснюється керівником державної служби – керівником апарату суду – за результатами співбесіди.

Для участі у співбесіді уповноваженою керівником апарату суду особою запрошуються кандидати за результатами перевірки поданих документів. Таке запрошення здійснюється засобами телекомунікаційного зв’язку шляхом повідомлення/узгодження дати та часу проведення співбесіди.

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