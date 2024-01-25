В Киевском апелляционном суде сообщили при ряде вакантных должностей госслужбы: кого ищут

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Верховный Суд определил, когда беременную женщину, сбывавшую амфетамин и каннабис, нельзя освободить от наказания с испытанием

Суды освободили женщину от наказания в виде лишения свободы 5 лет в связи с беременностью и родами, но Верховный Суд указал, что суды не учли тяжесть совершенных преступлений, ведь она сбывала особо опасное наркотическое средство, обращение которого запрещено – каннабис, а также амфетамин.

Освобождение от отбывания наказания уклониста, даже если у него беременная жена, создает в глазах граждан впечатление безнаказанности, - позиция Верховного Суда

С учетом сложившейся в стране ситуации, совершенное военнообязанным умышленное нетяжкое преступление представляет значительную общественную опасность, поэтому освобождение последнего от отбывания назначенного наказания с испытанием создает в глазах граждан негативное впечатление беспорядков и безнаказанности, - Верховный Суд.

Верховный Суд решил, что военнослужащий, получивший две контузии, и после лечения в стационаре не вернувшийся вовремя на службу, заслуживает 5 лет тюрьмы

Местный суд назначил военнослужащему 5 лет лишения свободы, но освободил его от отбывания наказания по статье 75 УК, указав, что тот пошел воевать по собственному желанию и получил две контузии, - Верховный Суд решил, что военнослужащий заслуживает реальных 5 лет в тюрьме.

Совет судей Украины обновил нормативы нагрузки на судей и суды: что известно

Для расчетов использованы данные статистической отчетности за 2023 год.

ВККС с ГРД пожаловались Послам G7 на НАБУ и НАПК, которые не дают информацию о судьях, что угрожает остановкой квалифоценивания, письмо

Заместитель председателя ВККС Руслан Сидорович совместно с председателем ГРД Вероникой Крейденковой написали письмо Послам G7, в котором пожаловались на НАЗК и НАБУ, которые не дают данные о судьях, и попросили Послов вмешаться.

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В Киевском апелляционном суде сообщили при ряде вакантных должностей госслужбы: кого ищут

14:23, 25 января 2024
Лицам, претендующим на занятие должностей государственной службы, рекомендуют добавлять к резюме мотивационные письма.
В Киевском апелляционном суде сообщили при ряде вакантных должностей госслужбы: кого ищут
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В Киевском апелляционном суде сообщили, что по состоянию на 24 января в аппарате суда имеются должности государственной службы и вакансии для работников, на которых не распространяется действие Закона Украины «О государственной службе», которые предлагаются для занятия лицами, намеренными работать в Киевском апелляционном суде.

Зокрема, посади державної служби:

  • головний спеціаліст відділу опрацювання та реєстрації вхідної кореспонденції управління забезпечення автоматизованого документообігу (2 посади; на період відсутності державного службовця, за яким зберігається посада державної служби);
  • головний спеціаліст відділу опрацювання вихідної кореспонденції та моніторингу виконання документів управління забезпечення автоматизованого документообігу (2 посади);
  • головний спеціаліст відділу опрацювання вихідної кореспонденції та моніторингу виконання документів управління забезпечення автоматизованого документообігу (1 посада; на період відсутності державного службовця, за яким зберігається посада державної служби);
  • головний спеціаліст відділу кадрової роботи та державної служби управління кадрового забезпечення (1 посада);
  • головний спеціаліст відділу кадрового забезпечення суддів управління кадрового забезпечення (1 посада);
  • головний спеціаліст відділу планово-фінансової діяльності, бухгалтерського обліку та звітності (1 посада);
  • головний спеціаліст відділу реєстрації та автоматизованого розподілу судових справ управління забезпечення діяльності судової палати з розгляду цивільних справ (1 посада);
  • головний спеціаліст відділу реєстрації та автоматизованого розподілу судових справ управління забезпечення діяльності судової палати з розгляду цивільних справ (1 посада; на період відсутності державного службовця, за яким зберігається посада державної служби);
  • головний спеціаліст відділу забезпечення судового процесу управління забезпечення діяльності судової палати з розгляду цивільних справ (1 посада; на період відсутності державного службовця, за яким зберігається посада державної служби);
  • головний спеціаліст відділу забезпечення судового процесу управління забезпечення діяльності судової палати з розгляду цивільних справ (2 посади);
  • головний спеціаліст відділу опрацювання та виконання вхідної кореспонденції управління забезпечення діяльності судової палати з розгляду цивільних справ (1 посада);
  • провідний спеціаліст відділу опрацювання та виконання вхідної кореспонденції управління забезпечення діяльності судової палати з розгляду цивільних справ (1 посада);
  • секретар судового засідання відділу забезпечення судового процесу управління забезпечення діяльності судової палати з розгляду цивільних справ (1 посада);
  • головний спеціаліст відділу забезпечення функціонування інформаційно-телекомунікаційних систем управління комп’ютерних технологій (1 посада);
  • головний спеціаліст відділу адміністрування автоматизованої системи електронного документообігу суду управління комп’ютерних технологій (1 посада);
  • головний спеціаліст відділу забезпечення розгляду звернень та надання інформації (3 посади);
  • головний спеціаліст відділу міжнародно-правового співробітництва та взаємодії з засобами масової інформації (1 посада);
  • судовий розпорядник відділу судових розпорядників (5 посад);

 вакансії посад працівників, які виконують функції з обслуговування:

  • провідний консультант відділу забезпечення функціонування інформаційно-телекомунікаційних систем управління комп’ютерних технологій (1 посада).

Водночас у суді звернули увагу, що станом на 24 січня 2024 року вакантні посади помічників суддів Київського апеляційного суду відсутні.

Особам, які претендують на зайняття посад державної служби в апараті суду, рекомендуємо врахувати вимоги до осіб, які претендують на вступ на державну службу, визначені Законом України «Про державну службу» № 889-VІІІ від 10 грудня 2015 року, а також положення зазначеного Закону щодо права на державну службу.

Резюме чекають на офіційній електронній адресі суду [email protected]. Особам, які претендують на зайняття посад державної служби, рекомендують додавати до резюме мотиваційні листи.

Призначення на посади в апараті суду здійснюється керівником державної служби – керівником апарату суду – за результатами співбесіди.

Для участі у співбесіді уповноваженою керівником апарату суду особою запрошуються кандидати за результатами перевірки поданих документів. Таке запрошення здійснюється засобами телекомунікаційного зв’язку шляхом повідомлення/узгодження дати та часу проведення співбесіди.

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