Организовали сеть незаконного игорного бизнеса под прикрытием полиции: будут судить 34 человека

Во время обысков правоохранители изъяли более 530 единиц компьютерной техники, черновую бухгалтерию, записи и другие вещи и предметы, указывающие на деятельность игровых заведений.

Прокуроры направили в суд обвинительный акт в отношении 34 участников преступной организации, наладивших беспрепятственную деятельность сети игровых заведений на территории Киева, Киевской области и Одессы. Об этом сообщил Офис Генерального прокурора.

В ОГП отмечают, что для прикрытия своей деятельности они привлекли двух правоохранителей. Полицейские должны не реагировать на выявленные факты незаконной деятельности по проведению азартных игр. За это систематически получали взятки от представителей преступной организации.

В общей сложности правоохранители провели более 200 обысков по местам жительства фигурантов, офисных помещениях, которые обеспечивали деятельность незаконных игровых заведений и в помещениях, где предоставлялись услуги по проведению азартных игр.

«Изъято более 530 единиц компьютерной техники, черновая бухгалтерия, записи и другие вещи и предметы, указывающие на деятельность игорных заведений.

Кроме того, в игровых заведениях, а также по местам жительства организаторов изъяты наличные средства на сумму свыше 2,6 млн. грн., 125 тыс. долларов США, 5 тыс. евро», - сказано в сообщении.

В целях обеспечения конфискации имущества в ходе расследования наложен арест на имущество обвиняемых на общую сумму более 100 млн. грн.

Лицам, которые обеспечивали деятельность игровых заведений и организаторам инкриминировано создание, руководство преступной организацией, а также участие в ней, незаконную деятельность по организации или проведению азартных игр, а также предоставление неправомерной выгоды должностному лицу.

Правоохранителям инкриминировано бездействие работника правоохранительного органа по незаконной деятельности по организации или проведению азартных игр, получение неправомерной выгоды должностным лицом, а также создание, руководство преступной организацией, а также участие в ней.

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