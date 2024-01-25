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Верховный Суд определил, когда беременную женщину, сбывавшую амфетамин и каннабис, нельзя освободить от наказания с испытанием

Суды освободили женщину от наказания в виде лишения свободы 5 лет в связи с беременностью и родами, но Верховный Суд указал, что суды не учли тяжесть совершенных преступлений, ведь она сбывала особо опасное наркотическое средство, обращение которого запрещено – каннабис, а также амфетамин.

Освобождение от отбывания наказания уклониста, даже если у него беременная жена, создает в глазах граждан впечатление безнаказанности, - позиция Верховного Суда

С учетом сложившейся в стране ситуации, совершенное военнообязанным умышленное нетяжкое преступление представляет значительную общественную опасность, поэтому освобождение последнего от отбывания назначенного наказания с испытанием создает в глазах граждан негативное впечатление беспорядков и безнаказанности, - Верховный Суд.

Верховный Суд решил, что военнослужащий, получивший две контузии, и после лечения в стационаре не вернувшийся вовремя на службу, заслуживает 5 лет тюрьмы

Местный суд назначил военнослужащему 5 лет лишения свободы, но освободил его от отбывания наказания по статье 75 УК, указав, что тот пошел воевать по собственному желанию и получил две контузии, - Верховный Суд решил, что военнослужащий заслуживает реальных 5 лет в тюрьме.

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ВККС с ГРД пожаловались Послам G7 на НАБУ и НАПК, которые не дают информацию о судьях, что угрожает остановкой квалифоценивания, письмо

Заместитель председателя ВККС Руслан Сидорович совместно с председателем ГРД Вероникой Крейденковой написали письмо Послам G7, в котором пожаловались на НАЗК и НАБУ, которые не дают данные о судьях, и попросили Послов вмешаться.

  1. В Украине

Организовали сеть незаконного игорного бизнеса под прикрытием полиции: будут судить 34 человека

13:46, 25 января 2024
Во время обысков правоохранители изъяли более 530 единиц компьютерной техники, черновую бухгалтерию, записи и другие вещи и предметы, указывающие на деятельность игровых заведений.
Организовали сеть незаконного игорного бизнеса под прикрытием полиции: будут судить 34 человека
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Прокуроры направили в суд обвинительный акт в отношении 34 участников преступной организации, наладивших беспрепятственную деятельность сети игровых заведений на территории Киева, Киевской области и Одессы. Об этом сообщил Офис Генерального прокурора.

В ОГП отмечают, что для прикрытия своей деятельности они привлекли двух правоохранителей. Полицейские должны не реагировать на выявленные факты незаконной деятельности по проведению азартных игр. За это систематически получали взятки от представителей преступной организации.

В общей сложности правоохранители провели более 200 обысков по местам жительства фигурантов, офисных помещениях, которые обеспечивали деятельность незаконных игровых заведений и в помещениях, где предоставлялись услуги по проведению азартных игр.

«Изъято более 530 единиц компьютерной техники, черновая бухгалтерия, записи и другие вещи и предметы, указывающие на деятельность игорных заведений.

Кроме того, в игровых заведениях, а также по местам жительства организаторов изъяты наличные средства на сумму свыше 2,6 млн. грн., 125 тыс. долларов США, 5 тыс. евро», - сказано в сообщении.

В целях обеспечения конфискации имущества в ходе расследования наложен арест на имущество обвиняемых на общую сумму более 100 млн. грн.

Лицам, которые обеспечивали деятельность игровых заведений и организаторам инкриминировано создание, руководство преступной организацией, а также участие в ней, незаконную деятельность по организации или проведению азартных игр, а также предоставление неправомерной выгоды должностному лицу.

Правоохранителям инкриминировано бездействие работника правоохранительного органа по незаконной деятельности по организации или проведению азартных игр, получение неправомерной выгоды должностным лицом, а также создание, руководство преступной организацией, а также участие в ней.

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