В почти 6 раз Ирландия сократит помощь украинским беженцам почти в 6 раз

С 1 февраля 2024 еженедельные выплаты украинским беженцам сократятся до 38,80 евро, а жилье будет предоставляться государством только на 90 дней.

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Начиная с февраля, украинские беженцы в Ирландии будут сталкиваться с сокращением социальной помощи, сообщает Irish Mirror. По решению Кабмина, новоприбывшим беженцам будут уменьшены еженедельные социальные выплаты с 220 евро в неделю до 38,80 евро. Также предусмотрено ограничение продолжительности пребывания лиц в предоставленном государством жилье до 90 дней.

Если законопроект будет принят, новые условия начнут действовать уже в начале февраля.

Также ожидается, что министр интеграции Ирландии Родерик О'Горман представит Кабинету министров предложения по шести новым центрам приема для беженцев в ближайшие недели. Подробные даты открытия этих центров пока не определены, однако этот вопрос будет обсуждаться на заседании подкомитета Кабмина по вопросам Украины. Правительство отмечает, что искателям убежища следует переехать в более постоянное жилье, избегать зависимости от гостиничного и туристического секторов.

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