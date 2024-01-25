В Киеве произошел пожар в школе в Дарницком районе

Возгорание произошло в учебном классе на втором этаже школы.

В Дарницком районе столицы 25 января произошел пожар в школе. Как сообщили в ГСЧС, возгорание произошло в учебном классе на втором этаже.

Спасатели оперативно ликвидировали его в 8:56. Дети и персонал образовательного учреждения не пострадали.

В КГГА сообщили, что учебный процесс в общеобразовательном заведении будет проходить в дистанционной форме до конца этой недели.

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