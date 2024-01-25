У Києві сталася пожежа у школі в Дарницькому районі

Займання сталося у навчальному класі на другому поверсі школи.

В Дарницькому районі столиці 25 січня сталася пожежа у школі. Як повідомили у ДСНС, займання сталося у навчальному класі на другому поверсі.

Рятувальники оперативно ліквідували його о 8:56. Діти та персонал освітнього закладу не постраждали.

У КМДА повідомили, що навчальний процес у загальноосвітньому закладі відбуватиметься в дистанційній формі до кінця цього тижня.

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