Українці можуть повернутися із росії, – в ДПСУ назвали можливі шляхи

Закриті пункти пропуску на кордоні з рф пропускають українців за наявності документів.

Пункти пропуску між Україною та росією, що були закриті на початку повномасштабного вторгнення, залишаються недоступними для перетину, але існує виняток для українців, які перебувають на території росії. Про це повідомив представник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.

За його словами, для повернення на територію України українцям необхідно мати документ, який підтверджує їхнє громадянство. В разі відсутності документів прикордонники проведуть ідентифікацію особи та дозволять громадянам повернутися на територію України.

«На українському кордоні на будь-якому напрямку людям необхідно мати документ, що підтверджує громадянство і тоді особі буде забезпечено доступ на територію України».

Демченко зазначив, що пункти пропуску залишаються закритими на період війни, але здійснення винятку для повернення українців свідчить про прагнення допомогти громадянам в ускладнених обставинах.

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