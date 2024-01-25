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  1. В Україні

Справа вбивства Шеремета: суд призупинили через проходження військової служби фігурантів

09:35, 25 січня 2024
Двоє фігурантів у справі Шеремета служать в ЗСУ: Дугарь – за мобілізацією, Антоненко – за контрактом.
Справа вбивства Шеремета: суд призупинили через проходження військової служби фігурантів
Джерело фото: censor.net
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Розгляд справи про вбивство журналіста Павла Шеремета тимчасово призупинено до демобілізації одного з обвинувачених – Яни Дугарь. Як повідомляє УП, під час судового засідання, адвокати обвинувачених наголосили на необхідності призупинення, оскільки Дугарь і Андрій Антоненко, обидва фігуранти у справі, знаходяться на військовій службі – Дугарь за мобілізацією, а Антоненко за контрактом.

Яна Дугарь, яка є бойовим медиком, розповіла, що займає керівну посаду та виконує обов'язки з евакуації бійців з поля бою. Андрій Антоненко пояснив, що віддається службі на одному з ключових напрямків.

Третя фігурантка справи, Юлія Кузьменко, також розповіла, що виїжджає в прифронтові регіони як лікарка. Потерпілі, серед яких мати і дочка Павла Шеремета та редакторка-засновниця УП Олена Притула підтримали відкладення розгляду. Їхній адвокат також служить у ЗСУ, тому раніше потерпілі вже просили призупинити суд до кінця війни.

Адвокати потерпілих також зауважили, що вже раніше зверталися з проханням призупинити суд до завершення війни через те, що їхній адвокат також перебуває на службі у Збройних Силах України. Влітку 2023 року, після тривалого розгляду справи, який був перерваний через обставини, пов'язані зі зміною присяжних, суд вирішив розпочати розгляд з початку.

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