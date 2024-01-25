Дело убийства Шеремета: суд приостановили из-за прохождения военной службы фигурантов

Двое фигурантов по делу Шеремета служат в ВСУ: Дугарь – по мобилизации, Антоненко – по контракту.

Источник фото: censor.net

Рассмотрение дела об убийстве журналиста Павла Шеремета временно приостановлено до демобилизации одного из обвиняемых - Яны Дугарь. Как сообщает УП, во время судебного заседания, адвокаты обвиняемых отметили необходимость приостановления, поскольку Дугарь и Андрей Антоненко, оба фигуранта по делу, находятся на военной службе – Дугарь по мобилизации, а Антоненко по контракту.

Яна Дугарь, которая является боевым медиком, рассказала, что занимает руководящую должность и выполняет обязанности по эвакуации бойцов с поля боя. Андрей Антоненко объяснил, что отдается службе на одном из ключевых направлений.

Третья фигурантка дела, Юлия Кузьменко, также рассказала, что выезжает в прифронтовые регионы как врач. Потерпевшие, среди которых мать и дочь Павла Шеремета и редактор-основательница УП Алена Притула поддержали отложение рассмотрения. Их адвокат также служит в ВСУ, поэтому ранее потерпевшие уже просили приостановить суд до конца войны.

Адвокаты потерпевших также отметили, что уже ранее обращались с просьбой приостановить суд до завершения войны из-за того, что их адвокат также находится на службе в Вооруженных Силах Украины. Летом 2023 года, после длительного рассмотрения дела, которое было прервано из-за обстоятельств, связанных со сменой присяжных, суд решил начать рассмотрение с начала.

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