Суд в Тернополе расторг договор аренды из-за неуплаты и нарушением экологических обязательств

Суд вернул государству земельный участок площадью 15,07 га.

Факт систематической неуплаты арендной платы и невыполнение обязанностей в сфере охраны окружающей природной среды является достаточным правовым основанием для расторжения договора аренды земель водного фонда. Об этом сообщил Хозяйственный суд Тернопольской области.

К такому выводу пришел Хозяйственный суд Тернопольской области по делу № 921/676/23 по иску Теребовлянской окружной прокуратуры к субъекту хозяйствования о расторжении договора аренды земли и обязательстве вернуть земельный участок.

Исковые требования обосновывались тем, что ответчик не выполняет свои обязательства по договору аренды земли, в частности, систематически не платит арендную плату. Разрешение на специальное водопользование для рыбохозяйственных нужд не выдавалось, паспорт и проект эксплуатации водного объекта не согласовывался.

Прокурор отметил, что арендованный земельный участок находится в пределах общезоологического заказника местного значения "Кобыловолоко-Благовещенский" и относится к природно-заповедному фонду Украины, продолжение использования которой ответчиком противоречит требованиям законодательства об охране окружающей природной среды.

Исследовав все материалы дела, учитывая существенное нарушение ответчиком условий договора, суд пришел к выводу, что исковые требования прокурора являются обоснованными и подлежат удовлетворению.

С полным текстом решения по делу № 921/676/23 можно ознакомиться по ссылке.

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